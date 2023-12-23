دكار: قدم المعارض السنغالي كريم واد (55 عاما) نجل الرئيس السابق عبد الله واد (2000-2012) والوزير السابق في حكومته، ليل الجمعة السبت ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في شباط/فبراير 2024، على ما أعلن وكيله.

وقال ماغيت سي لدى خروجه من المجلس الدستوري "قدمنا للتو طلب أخينا كريم ميسا واد" للترشح.

وكتب المعارض الذي يعيش في المنفى، من جانبه، على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) "يسعدني أن أعلن تقديم طلب ترشحي للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 شباط/فبراير اليوم إلى المجلس الدستوري. إنها خطوة أخرى، معًا، نحو مستقبل أفضل للسنغال".

واختار حزبه، الحزب الديموقراطي السنغالي، كريم واد مرشحاً له في الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 شباط/فبراير، وكان قد وافق على هذه التسمية منذ فترة طويلة.

لكن لا تزال التساؤلات مطروحة حيال التبعات القانونية لإدانة واد منذ فترة طويلة وإمكانية عودته إلى البلاد.

حُكم على كريم واد عام 2015 بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الإثراء غير المشروع. وتم اعتقاله لأكثر من ثلاث سنوات، ثم أصدر الرئيس ماكي سال عفوا عنه في العام 2016، ويعيش منذ ذلك الحين في المنفى، وعادة ما يُشار إلى قطر كأحد أماكن إقامته.

وحالت إدانته دون ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2019 التي فاز بها ماكي سال.

وصوتت الجمعية الوطنية في آب/أغسطس على قانون يجعل كريم واد مؤهلا لخوض الانتخابات، بالاضافة إلى معارض آخر، في أعقاب حوار سياسي بدأه سال وقاطعه جزء من المعارضة.