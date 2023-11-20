تترأس جنوب أفريقيا الثلاثاء قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة "بريكس" التي تضمها إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين. وستُخصص القمة لبحث "الوضع في غزة والشرق الأوسط"، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت بريتوريا وموسكو الإثنين.

ويشارك في الاجتماع الافتراضي رؤساء دول مجموعة بريكس الآخرون، بالإضافة إلى زعماء الدول التي تمت دعوتها للانضمام في كانون الثاني/يناير خلال آخر قمة للمجموعة في جوهانسبرغ، أي السعودية والأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات.

وعند الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش، يفتتح رئيس جنوب أفريقيا التي طلبت الجمعة، إلى جانب أربع دول أخرى، من المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق في الحرب الراهنة في غزة، هذا الاجتماع الذي من المقرر أن تكون لكل دولة حاضرة فيه، كلمة، وفق بيان رئاسة جنوب أفريقيا.

غوتيريش

كما سيحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاجتماع الذي من المتوقع أن يصدر القادة في ختامه "بيانًا مشتركًا بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وخصوصًا في غزة".

وجنوب أفريقيا واحدة من أكثر الدول انتقادًا للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة ردًا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

رامابوزا

وطالب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا مع أربع دول أخرى الجمعة المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وأعلنت حكومة جنوب أفريقيا مطلع تشرين الثاني/نوفمبر استدعاء دبلوماسييها في إسرائيل للتشاور، معبّرة عن "قلقها" إزاء "الفظائع" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وتُعدّ بريتوريا مدافعًا شرسًا عن القضية الفلسطينية التي غالبًا ما يربطها حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم بنضاله ضدّ الفصل العنصري.

التحرك بشكل عاجل

منذ بداية الحرب، تطالب الصين وهي داعمة دائمة للفلسطينيين ولحلّ الدولتين، بوقف فوري لإطلاق النار. ودعت الاثنين المجتمع الدولي إلى "التحرّك بشكل عاجل" لوضع حدّ "للكارثة الإنسانية" في غزة.

الكرملين

ويدعو الكرملين إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطينية.

ويعتبر بوتين أن الولايات المتحدة مسؤولة عن الحرب الراهنة، متهمًا إياها باحتكار عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية لسنوات بدون أن تنجح على الإطلاق في إيجاد حلول.

واندلعت مؤخرًا الحرب بين إسرائيل وحماس عقب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أدّى إلى مقتل نحو 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون قضوا بمعظمهم في اليوم الأوّل للهجوم، وفق السلطات الإسرائيليّة.

وتوعّدت الدولة العبريّة بـ"القضاء" على حماس وتشنّ حملة قصف جوّي ومدفعي كثيف ردًا على الهجوم تسبّبت بمقتل أكثر من 13300 شخص في قطاع غزّة غالبيّتهم مدنيّون، وفق أرقام أصدرتها حكومة حماس مساء الاثنين. وبين القتلى أكثر من 5500 طفل.

علمًا أن القضية الفلسطينية بدأت منذ النكبة في العام 1948.

أعضاء جدد

وفي آب(أغسطس)، أعلن قادة مجموعة بريكس فتح باب العضوية أمام ست دول جديدة اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير إلى نادي كبرى الاقتصادات الناشئة التي تضم أكبر التكتلات السكانية وتسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي.