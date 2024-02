إيلاف من دبي: في ما يشبه المغامرات في الأفلام الأميركية، حلّت الممثلة الإباحية الأميركية ويتني رايت ضيفة معززة مكرمة في عاصمة المرشد علي خامنئي والحجاب وشرطة الأخلاق التي قتلت مهسى أميني لأن منديلها تدلى قليلًا فشعرها بان، واختل العدل في الميزان..

من قلب طهران، نشرت صاحبة العفة صورها على حسابها في إنستغرام، وهي مبتسمة - ومحتشمة أيضًا – أمام المقر السابق للسفارة الأميركية في إيران، وإلى جانبها تلوح صور الجنرال المقتول قاسم سليماني وصحبه من قادة محور المقاومة.

🇺🇸 Whitney Wright, whose visit to #Tehran has gone viral among some Iranians on social media has shared new images of her visit to the former American embassy in #Iran. pic.twitter.com/35FDJBQWwO — Living in Tehran (LiT) (@LivinginTehran) February 3, 2024

وفي صور أخرى، وقفت في قصر "كلستان" في طهران، وغيره من معالم العاصمة الإيرانية، من دون الكشف عن تفاصيل وافية لهذه الزيارة الميمونة، خصوصًا أن "ميتا" أقبلت فورًا على صور هذه النجمة الإباحية التي ترفع شعار "فلسطين حرة" على حسابها في "إنستاغرام"، وحذفت صور الرحلة الإيرانية كلها.

Whitney Wright shared a photo with hijab in Tehran, Golestan Palace Musim. While Iranian women are jailed for posting photos without hijab, a pro-hamas porn star is allowed to visit Iran pic.twitter.com/iKnHB2OxFF — Iran BS News (@IranBSNews) February 2, 2024

قبل الحذف، أوقفت التعليقات على صورها، فكتبت تحت صورتها أكام السفارة الأميركية المقفلة منذ 1979: "إني أشارك فحسب ما رأيته في الداخل والخارج. تم إيقاف التعليقات لأن نشر صور رحلتي إلى إيران يعني أنني أقوم بالترويج لإيران؟ أنا أشارك معروضات من متحف لم يتم رؤيتها مطلقًا. هذا ليس تأييدًا الحكومة".

"Just sharing what I saw on the inside and outside. Comments are ~off~ since posting photos of my Iran trip now means I’m pushing Iran propaganda? I’m sharing exhibits from a museum that are never seen. It’s not an endorsement of the government," the porn star wrote on her page… pic.twitter.com/T2Eip9fL9L — Iran International English (@IranIntl_En) February 3, 2024

بحسب "إيران إنترناشونال"، نشرت رايت أيضًا صورة للقائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ورفيقه أبو مهدي المهندس اللذين قُتلا في غارة أميركية بطائرة بدون طيار، منتقدةً السلطات الإيرانية لعدم رفع صور ثوار فلسطينيين، "مثل كنفاني وحبش"، على جدار السفارة الأميركية السابقة في طهران.

Wright also posted a picture of former IRGC-QF commander Qassem Soleimani and his comrade Abu Mahdi al-Muhandis who were both killed in a US drone strike, criticizing Iranian authorities for not installing any picture of Palestinian "revolutionaries" like Kanafani and Habash on… pic.twitter.com/ydO3DEFZjQ — Iran International English (@IranIntl_En) February 3, 2024

كذلك، كتبت تعليقًا على انتقادات الإيرانيين لوجودها في ظهرانيهم: "إذا طبقتم القوانين، تكون إيران آمنة".

تصدرت أخبار هذه الرحلة عناوين الإعلام الإيراني، خصوصًا أن نظام الملالي لا يرحم في تطبيق قواعده الصارمة في الأخلاق، ويعاقب بالسجن كل امنرأة تظهر علنًا بلا حجاب.