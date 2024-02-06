إيلاف من دبي: ورد الكثير حول هدف الولايات المتحدة في العراق. فقد وصلت شعبية واشنطن في المنطقة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مع استمرارها في تقديم الدعم العسكري لإسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة، الأمر الذي أثار غضب معظم أنحاء العالم.

كثف حزب الله اللبناني هجماته العسكرية على إسرائيل دعمًا لحماس. وتقوم الجماعات المتحالفة مع الميليشيا الفلسطينية المتمركزة في غزة بإطلاق النار على أهداف عسكرية أميركية، بما في ذلك غارة جوية بطائرة بدون طيار في الأردن مؤخرًا أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من أربعين.

وأصدرت القيادة المركزية الأميركية بيانا صحفيا أكدت فيه الهجوم وخسارة جنود أميركيين على القاعدة العسكرية الأميركية “البرج 22” الواقعة شمالي الأردن. كانت هذه الضربة القاضية الأولى التي تتعرض لها أميركا منذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر. فقد وقع أكثر من 150 هجوماً على مواقع متمركزة في الولايات المتحدة تمتد من العراق وسوريا والآن الأردن.

يقول عدنان ناصر، وهو محلل مستقل للسياسة الخارجية وصحفي يركز على شؤون الشرق الأوسط، في مقالة له في موقع "ناشونال إنترست" الأميركية: "يدعو بعض الصقور إلى ضرب إيران مباشرة كشكل مناسب من أشكال الانتقام. وقال السيناتور ليندسي غراهام إن الغارات الأميركية السابقة على وكلاء إيران لم تكن كافية ولن تردع العدوان الإيراني"، ودعا إلى ضرب أهداف ذات أهمية داخل إيران نفسها. وطلب السيناتور جون كورنين، وهو جمهوري أيضًا، استهدف طهران. وتأتي هذه التصريحات من معارضة يمينية متشددة جريئة ترغب في إظهار القوة الأميركية، بينما لا تكون في وضع يسمح لها بضغط الزناد".

العراق يريد الانسحاب

يضيف ناصر: "لا شك في أن بايدن جاد في الرد عسكريًا على المسلحين المدعومين من إيران. إذا كان هناك أي شيء، فلا خيار سوى أن يكون جادا. إنه عام انتخابات، والسياسة الخارجية في الشرق الأوسط يمكن أن تكون نقطة ضعفه. ومؤكد أن واشنطن ستستخدم القوة العسكرية، لكنها أكدت مجددا أنها لا تريد حربا واسعة النطاق مع إيران".

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى خروج سريع ومنظم لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من البلاد، من خلال التفاوض. وفقا للسوداني، وجود القوات المتبقية البالغ عددها 2500 جندي يمثل مشكلة أكثر مما هي حل لمشكلة. وهو يخشى أن يؤدي استمرار وضعهم في العراق إلى زعزعة الاستقرار، بسبب الدعم الأميركي للحصار العسكري الإسرائيلي على غزة. ومن الناحية الفنية، فإن هؤلاء الجنود هم مستشارون عسكريون بناء على طلب من حكومة بغداد. والغرض منها توفير التدريب والمعدات والتنسيق مع الجيش العراقي. ومن حق الدولة العراقية القانوني أن تطلب من أي قوة أجنبية المغادرة، إذا اختارت ذلك. ومع ذلك، لم يحدد الزعيم العراقي موعدًا نهائيًا، وليس من الواضح ما إذا كان سيفعل ذلك ومتى.

يقول ناصر: "من غير المعقول أن نقول إن واشنطن ستنسحب في هذا الوقت بعد أن تعرضت قواتها لإطلاق نار وتكبدت خسائر بشرية، خاصة في سياق الحرب في غزة. قد تشعر إسرائيل والشركاء الأميركيون الآخرون بأنهم أكثر عرضة للخطر. ويمكن قادة طهران استغلال الانسحاب الأميركي لتقوية مكانتهم. في أي حال، هدف إيران على المدى الطويل هو طرد الولايات المتحدة من المنطقة".

يقول الباحث والأستاذ في شؤون الشرق الأوسط جوشوا لانديس إن إدارة بايدن ستحاول البقاء في العراق مع إجراء تعديلات طفيفة على اتفاقها مع الحكومة. لن يرغب بايدن في الانسحاب، وبالتأكيد ليس قبل الانتخابات في نوفمبر. برأيه، يكافح رئيس الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على شعبية مرتفعة. إذا قام بايدن بأي تحركات تشير إلى تراجع واضح أمام إيران، فقد يجد نفسه في سيناريو مماثل لما شهده الرئيس جيمي كارتر في نوفمبر 1979 عندما اقتحم الطلاب الإيرانيون السفارة الأميركية في طهران، واحتجزوا 52 أميركياً رهائن مدة 444 يوماً.

كلفت هذه الحادثة كارتر كثيرًا، إذ حسر الرئاسة في العام التالي أمام منافسه الجمهوري رونالد ريغان الذي أظهر صورة متناقضة للقوة والعزيمة في الحملة الانتخابية. وشبه مؤكد أن الخصم السياسي لبايدن هو دونالد ترامب، الذي سيصور الرئيس بالمثل على أنه المرشح الأضعف. ويمكن ترامب أن يذكّر الشعب الأميركي بأنه أمر باغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق في يناير 2020.

نصر كبير

بحسب لانديس، ستعتبر إيران انسحاب الولايات المتحدة من العراق نصرًا كبيرًا لها. منذ بداية حرب غزة، ركزت إيران كل جهودها لطرد الولايات المتحدة من العراق. وهي دفعت الضربات المدعومة من إيران على القواعد الأميركية واشنطن إلى اغتيال شخصيات عراقية بارزة.

يقول ناصر: "لم يترك مقتل مشتاق طالب الساعدي – وهو قائد كبير في اللواء الثاني عشر التابع لقوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران – في 4 يناير الماضي، لرئيس الوزراء العراقي أي بديل آخر سوى مطالبة واشنطن بحزم حقائبها والمغادرة".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون: "إن الجهود المستمرة التي يبذلها النظام الإيراني لاستهداف المنشقين والناشطين تظهر انعدام الأمن العميق لدى النظام ومحاولة توسيع القمع الداخلي الذي تمارسه إيران على المستوى الدولي".أضاف: "ستواصل الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائنا وشركائنا الدوليين، بما في ذلك المملكة المتحدة، مكافحة القمع العابر للحدود الذي يمارسه النظام الإيراني وستستخدم جميع الأدوات المتاحة لوقف هذا التهديد، خاصة على الأراضي الأميركية".

فهل تؤدي العقوبات الإضافية إلى ردع إيران؟ هذا غير محتمل، بحسب ناصر. يقول: "ستأتي النتائج الأكثر وضوحًا من تحرك بايدن، أأبقى القوات الأميركية أو سحبها أو قلّص حجمها من العراق وفي أي مكان آخر في الشرق الأوسط. وتراقب طهران وترى إذا كان الوقت يسير في صالحها".

المصدر: "ناشونال إنترست"