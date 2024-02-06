تل ابيب: فور وصوله إلى إسرائيل، أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الثلاثاء عن "خطة" لنقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى القدس. ودانت حركة المقاومة الإسلامية حماس الخطوة معتبرة أنها "تعديًا على حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه، ومخالفة لقواعد القانون الدولي باعتبار القدس أرضا فلسطينية محتلة".

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الثلاثاء فور صوله إلى إسرائيل عن خطة لنقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى القدس.

وقال ميلي لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي استقبله على مدرج مطار بن غوريون قرب تل أبيب "خطتي هي نقل السفارة إلى القدس الغربية".

حماس تدين

ودانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الفور إعلان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عزمه نقل سفارة بلاده إلى القدس الغربية.

وقالت الحركة في بيان "ندين بشدّة... ونستنكر إعلان رئيس الأرجنتين عزمه نقل سفارة بلاده لدى الكيان الصهيوني النازي إلى القدس المحتلة"، معتبرة الخطوة "تعدياً على حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه، ومخالفةً لقواعد القانون الدولي باعتبار القدس أرضاً فلسطينيةً محتلة".

مؤيد لإسرائيل

يذكر أن ميلي تولى منصبه في العاشر من كانون الأول (ديسمبر)، وتشهد بلاده احتجاجات على خططه الاقتصادية.

وكان ميلي قد زار ضريح حاخام أرثوذكسي متشدّد في نيويورك بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي. وظهر حينها في مقطع فيديو نشرته مؤسسة "كول-لايف" وهو يصل إلى مقبرة في حي كوينز في نيويورك يرقد فيها الحاخام الأوكراني المولد مناحيم مندل شنيرسون وقد اعتمر القلنسوة اليهودية.

ويعتبر ميلي نفسه قريبا جدا من إسرائيل والولايات المتحدة كما تعتبره وسائل الإعلام في الدولة العبرية شخصية مؤيدة لليهود ولإسرائيل.