إيلاف من بيروت: نشر موقع صحيفة "كييف بوست" مقطع فيديو حصرياً يظهر عناصر من القوات الخاصة الأوكرانية يستجوبون أسرى من مرتزقة فاغنر في السودان.

في أحد أجزاء الفيديو، يظهر عناصر من مجموعة تيمور التابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية يفحصون مركبات عسكرية على إحداها آثار رصاص، وفيها جثة جندي بملابس رياضية، وتظهر شارة مرتزقة فاغنر في مقعد الراكب. كذلك تُظهر اللقطات اللاحقة عنصرًا أوكرانيًا يستجوب سجينًا يتحدث الروسية، ويعترف بأنه من مرتزقة فاغنر الذين أرسلوا إلى السودان لإطاحة الحكومة. كذلك تم استجواب سجينين أفريقيين تم تجنيدهما محليًا ضمن جماعة فاغنر.

بحسب مصادر مختلفة، تعمل القوات الخاصة الأوكرانية في جمهورية السودان منذ أشهر على الأقل. وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو يظهر طائرات من دون طيار أوكرانية تقضي على "مرتزقة روس" في السودان. وتظهر لقطات تم تصويرها في جزء غير معلوم من الدولة الأفريقية ثلاث غارات منفصلة استهدفت ثلاث مركبات مختلفة.

ورجحت مصادر "كييف بوست" أن تقوم القوات الخاصة الأوكرانية بتدمير المرتزقة الروس وشركائهم الإرهابيين في السودان.

في مايو 2023، تعهد رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف بـ "تدمير مجرمي الحرب الروس في أي مكان في العالم".

وكانت روسيا، إلى جانب مجموعة فاغنر، متورطة بشكل مباشر في انقلاب بالسودان في عام 2019، حيث دعمت حميدتي ومقاتليه في الصراع وزودتهم بالأسلحة. كما سلمت جماعة فاغنر صواريخ أرض - جو إلى قوات التدخل السريع السودانية. وقال مصدر سوداني رفيع لشبكة سي أن أن: "في عام 2023، وصلت اسلحة كثيرة إلى السوداتن من جماعة فاغنر، وقناة الإمداد لا تزال مفتوحة على الرغم من وفاة زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين ونائبه ديمتري أوتكين في حادث تحطم طائرة في روسيا".

المصدر: "كييف بوست"