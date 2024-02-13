إيلاف من بيروت: مقرر أن يضم الجيش الإسرائيلي طائرات بدون طيار هندية الصنع من طراز "هيرميس 900" إلى أسطوله، في خطوة يقول نشطاء حقوق الإنسان ومحللو الدفاع إنها ستزيد من تورط الهند في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبحسب تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، يأتي تسليم طائرات "هيرميس 900" بدون طيار في الوقت الذي تضرب فيه الغارات الجوية الإسرائيلية مدينة رفح ويستعد الفلسطينيون لهجوم كبير على المنطقة الحضرية المزدحمة بالسكان.

تم استخدام طائرات "هيرميس 900" بدون طيار، القادرة على البقاء في الجو أكثر من 30 ساعة وتستخدم عادة في مجموعة متنوعة من العمليات العسكرية بينها مهام الاستطلاع والقصف الجوي، لأول مرة في عام 2014 خلال الحرب الإسرائيلية في غزة. وتمثل هذه المسيرة منذ ذلك الحين المعيار الذهبي في فئة الطائرات بدون طيار "متوسطة المدى طويلة التحمل". وهي إحدى الطائرات الأربع بدون طيار الفتاكة التي تستخدمها إسرائيل.

في 2 فبراير الجاري، ذكرت شيبارد ميديا أن إسرائيل استلمت 20 طائرة بدون طيار من طراز "هيرميس 900" هندية الصنع من شركة Adani-Elbit Advanced Systems India Ltd، وهي مشروع مشترك بين شركة Adani Defense and Aerospace الهندية وشركة Elbit Systems الإسرائيلية.

تورط مستمر

قال جيريش لينجانا، محلل شؤون الدفاع في الهند، لموقع "ميدل إيست آي": "لدى طائرات "هيرميس 900" بدون طيار تاريخ موثق من الاستخدام في المنطقة، وتستخدم إسرائيل باستمرار أصولها العسكرية المختلفة في المراقبة والغارات داخل غزة". وأضاف لينجانا: "للأسف، محتمل أن يتم نشر طائرات بدون طيار هندية الصنع في غزة".

رأى نشطاء حقوق الإنسان ومحللو الدفاع أن هذه الصفقة تؤكد تواطؤ الهند في معاملة إسرائيل للفلسطينيين وتسلط الضوء على العلاقات الاقتصادية والعسكرية المزدهرة بين البلدين. ووصف شير هيفر، منسق الحظر العسكري في اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، تقارب الهند من إسرائيل خلال هذه اللحظة بأنه "مخز"، بالنظر إلى تاريخ الهند الطويل تحت الحكم الاستعماري.

أضاف: "تُستخدم طائرات هيرميس 900 بدون طيار لقصف المدنيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية. وبما أن إسرائيل ترفض التزام قرار محكمة العدل الدولية والامتناع عن الإجراءات بموجب المادة 2 من الاتفاقية لمنع الإبادة الجماعية، فإن الدول الثالثة مثل الهند تتحمل مسؤولية فرض حظر على الأسلحة وعدم التواطؤ في هذه الإبادة الجماعية".

المصدر: "ميدل إيست آي"