إيلاف من لندن: وصل عدد الزوار الدوليين الذي يحملون الجنسية الإسرائيلية، للأردن، وصل في الشهر الأول من العام الحالي، نحو 20.131 ألف سائح.

وكشفت بيانات وزارة السياحة والآثار الأردنية أن السياح توزعوا على 14.05 الف سائح مبيت و6.1 الف سائح اليوم الواحد.

وبلغ عدد السياح الاسرائليين الذي دخلوا الأردن عبر المعابر البرية 19 الف سائح وبنسبة 95 بالمئة من مجمل السياح الإسرائيليين، وما تبقى عن طريق المعابر الجوية، وبنسبة 4.96 بالمئة وبعدد 1000 سائح اسرائيلي.

وحسب ما نقله موقع (عمون)، عن تفاصيل دخولهم الاراضي الأردنية، في الشهر الأول من العام الحالي، جاء 10.709 الف سائح اسرائيلي من معبر وادي الأردن 53.1 بالمئة، ومن معبر وادي عربة "المعبر الجنوبي" بعدد 8.388 الاف سائح اسرائيلي، 42 بالمئة وما تبقى وبعدد 937 سائح من مطار الملكة علياء.

وبلغ عدد السياح للأردن في الشهر الأول من العام الحالي، نحو 469.89 الف سائح توزعوا على 405.723 آلاف سائح مبيت و64.167 ألف سائح اليوم الواحد.

وكانت المعابر البرية الأكثر استقبالا للسياح في كانون الثاني (يناير) 2024 وبنسبة 61.3 بالمئة من مجمل سياح المملكة، وبعدد 288 ألف سائح، في حين المعابر الجوية استحوذت على المرتبة الثاني باستقبالها للسياح وبعدد 173 ألف سائح وبنسبة 36.8 بالمئة ومن ثم المعابر البحرية وبعدد سياح وصل إلى 9 آلاف سائح وبنسبة 1.9 بالمئة.

