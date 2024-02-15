إيلاف من لندن: أكد العاهل الأردني خلال لقاء مع رئيس الوزرا البريطاني أن الحلول العسكرية والأمنية لن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد هو بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين.



الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (بترا)

وقال بيان للقصر الملكي الأردني، إن الملك عبدالله الثاني أكد لدى لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في 10 داونينغ ستريت، اليوم الخميس، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.

وشدد الملك على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لإيقاف الحرب المدمرة على غزة، التي تسببت بكارثة إنسانية ستدفع ثمنها الأجيال في المنطقة.

المساعدات الإنسانية

كما أكد أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كاف واستدامتها، محذرا من خطورة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح المكتظة بالنازحين.

وقال البيان إن الملك عبدالله الثاني اكد رفض الأردن لأية محاولات من شأنها أن تؤدي إلى تهجير السكان عن أراضيهم داخليا أو خارجيا، معتبرا أن هذا الأمر يجب أن يرفضه العالم ويدينه.

وشدد على أهمية وقف اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، محذرا من توسع دائرة الصراع لتشمل المنطقة بأسرها.

أفق سياسي

وأوضح العاهل الأردني أن الحلول العسكرية والأمنية لن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك هو بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين.

وأعاد الملك التأكيد على ضرورة إطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وخلال اللقاء، أشار الملك عبدالله الثاني إلى الدور المحوري للمملكة المتحدة في إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما أكد ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الوضع الإنساني المأساوي في غزة.

وتناول اللقاء إلى الشراكة الاستراتيجية التاريخية التي تربط الأردن والمملكة المتحدة، وسبل البناء عليها في شتى الميادين.

