إيلاف من لندن: غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، في جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا.

وقال بيان للقصر الملكي الهاشمي إن الجولة الملكية إلى حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسيلتقي الملك عبدالله الثاني في اشنطن الرئيس الأميركي جو بايدن وأركان الإدارة الأميركية وعدداً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس، فيما سيلتقي بالعاصمة أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وفي باريس، سيجتمع الملك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يشارك خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن ويلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين.

وكان الملك عبدالله الثاني احتفل الأربعاء باليوبيل الفضي لاعتلائه العرش، بعد رحيل والده الملك الحسين بن طلال في عام 1999.