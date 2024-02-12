عمان: قالت قناة المملكة، المملوكة للدولة في الأردن، اليوم (الأحد) إن العاهل الأردني الملك عبد الله شارك في عملية إنزال جوي لتقديم المساعدات لقطاع غزة.

شاهد | مقطع مصور متداول يظهر مشاركة الملك عبدالله الثاني في الإنزال الجوي الأخير للمساعدات على قطاع غزة #الأردن #فلسطين #غزة #هنا_المملكة pic.twitter.com/DzkoMO8tfv — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) February 11, 2024

وأظهر مقطع مصور العاهل الأردني بزي عسكري على متن طائرة عسكرية في أحدث إنزال جوي للإمدادات الطبية العاجلة إلى المستشفيات الميدانية التي يديرها الأردن في القطاع الذي مزقته الحرب.

ولم تحدد القناة موعدا لعملية الإنزال الجوي.