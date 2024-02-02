إيلاف من لندن: أعلن مصدر عسكري أردني مسؤول أن قوات حرس الحدود ألقت أمس الخميس القبض على 4 إسرائيليين، بعد اجتيازهم الشريط الحدودي، وتمت إعادتهم بالقنوات الرسمية.

وأوضح المصدر في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن التحقيقات كشفت بأن المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب باتجاه الشرق بطريق الخطأ وليس من بينهم جنود كما جرى تداوله.

وأهابت القيادة العامة للقوات المسلحة بالإخوة المواطنين بعدم تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.

وكانت القناة 14 الإسرائيلية، ذكرت أن الأربعة دخلوا عن طريق الخطأ إلى منطقة العقبة خلال رحلة على متن مركبة رباعية الدفع، وتم اعتقالهم، وبعد تدخل مسؤولين سياسيين تم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل وعادوا إلى إسرائيل.

وذكرت أنه بفضل التدخل السريع لوزارة الخارجية والقنصل، ورغبة الأردن في عدم تأجيج الوضع، تم إطلاق سراح الشباب الأربعة عند الساعة الواحدة صباحا بعد أن تبين أنهم عبروا الحدود بالخطأ.