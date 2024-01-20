لندن: بعدما طالبت الأردن في مناسبات عدة، واشنطن وغيرها من العواصم الغربية الكبرى بالعمل على وقف العدوان على قطاع غزة، يأتي تصريح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم ليؤكد على استمرارية نشاطها الدبلومسي في هذا الإتجاه، مجددًا الدعوة إلى ضرورة "استخدام الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى نفوذها لدى الكيان الإسرائيلي لإنهاء المذبحة المستمرة في غزة".

وانتقد الخصاونة بشدة، في كلمة ألقاها بكلية لندن للاقتصاد "القصف الإسرائيلي على غزة الذي يستوفي كل مواصفات جرائم الحرب ضد الإنسانية".

وأبرز الحاجة إلى دبلوماسية دولية ذات وزن كبير ونفوذ لضمان وقف إطلاق النار، مضيفا "القيادة مطلوبة من أصدقائنا وشركائنا الأمريكيين، ومن عواصم العالم المختلفة التي يمكنها التأثير على عملية صنع القرار في إسرائيل بشكل حقيقي لإنهاء هذه المذبحة".