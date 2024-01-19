شُيدت الآلاف من الخيم في جنوب قطاع غزة منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول بالقرب من الحدود المصرية، وذلك بحسب تحليل لصور الأقمار الصناعية قامت به بي بي سي.

وتغطي الخيم الجديدة مساحة تقدر بحوالي 3.5 كيلومتر مربع، وهو ما يعادل تقريباً 500 ملعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبين صور الأقمار الصناعية، التي التقطت في 3 ديسمبر 2023 و14 يناير 2024، وتيرة التهجير في قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة.

وتظهر الصور أن تقريبا جميع الأراضي غير المأهولة بالسكان، الواقعة شمال غربي محافظة رفح، قد تحولت إلى ملاجئ للنازحين داخليًا.

كما يمكن ملاحظة سيارات ومبان مؤقتة في المناطق التي تغطيها أحدث صور الأقمار الصناعية.

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وقد دعا الجيش الإسرائيلي سابقًا في أوقات مختلفة الفلسطينيين إلى إخلاء مساكنهم، مع استمرار العمليات البرية في غزة.

وبدأت الحرب بعد هجوم شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1,200 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين.

وأدت هجمات الجو والبر الإسرائيلية في القطاع إلى قتل أكثر من 24,000 شخص، وفقًا للأرقام التي قدمتها وزارة الصحة في غزة.

وتقول الأمم المتحدة إن رفح أصبحت الملجأ الرئيسي للفلسطينيين النازحين، حيث يعيش الآن أكثر من مليون شخص في هذه المحافظة المزدحمة.

بينما كانت رفح في السابق موطنًا لحوالي 300,000 شخص قبل الحرب.

صور الأقمار الصناعية قبل وبعد

تبين صور الأقمار الصناعية ارتفاعا في أعداد الخيم الجديدة للنازحين داخلياً في منطقة رفح في الأسابيع الماضية.

يظهر ذلك بشكل واضح عند مقارنة الصور التي التقطت في 3 ديسمبر و14 يناير.

وفي 6 ديسمبر، يظهر امتداد للخيم المؤقتة خارج مركز لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

تظهر الخيم أيضًا بالقرب من وداخل جامعة القدس المفتوحة في غزة، وكذلك في الشارع المقابل في محيط مسجد طيبة.

كما بدأت الأراضي وباحات المدارس القريبة والمدارس في جميع أنحاء رفح بالاكتظاظ.

وفي تاريخ 14 ديسمبر، في منطقة تقع غرب مركز الأونروا، بجوار شارع أبو بكر الصدّيق، يظهر ازدياد كبير في وجود النازحين داخلياً (كما هو موضح في الصورة أعلاه).

كما تظهر صور الأقمار الصناعية تواجد مركبة مدرعة للجيش الإسرائيلي على بعد نحو 4 كيلومترات من أحد مواقع الخيم الجديدة في رفح.

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وأعلنت وزارة الصحة في غزة في شهر ديسمبر عن قتل العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت مبان سكنية في رفح، وجاء ذلك رغم أن الجيش الإسرائيلي قد طلب من الفلسطينيين سابقًا التوجه إلى مناطق في محافظة رفح "لأجل سلامتهم.

رحلة نزوح

تقول الأمم المتحدة إن 1.9 مليون شخص، أي نحو 85 في المئة من إجمالي سكان غزة، هو الرقم المقدر للنازحين داخلياً، ويتضمن هذا العدد الذين تم تهجيرهم عدة مرات.

تُظهر لقطات تم تصويرها لبي بي سي عربي بشكل واضح قرب خيم النازحين في رفح من الحدود المصرية.

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BBC جلب الماء هو أحد الصعاب التي يواجهها رفيق وعائلته في منطقة الخيم.

أحد النازحين هو رفيق أبو جبريل، أب ولديه 12 طفلا، من سكان بيت حانون، شمالي قطاع غزة.

منذ بداية الحرب، نزح رفيق وعائلته عدة مرات، في البداية إلى الكرامة ثم معسكر جباليا حيث مكثوا أيام قليلة ومن ثم توجهوا إلى مدرسة للأونروا في مخيم المغازي بعد توزيع الجيش الإسرائيلي منشورات للإخلاء.

قال رفيق إن بعد تعرضهم للقصف، نزح هو وعائلته إلى دير البلح وبعدها إلى رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

"بيني وبين السلك المصري حوالي 30 مترا وقريب من البحر. ليس هناك مكان أذهب إليه. أين أذهب؟"

النازحون إلى رفح، مثل رفيق، يحضرون الماء بصعوبة، يحملون عبوات كبيرة من المياه من مكان يبعد عنهم مسافة كيلومتر.

أضاف قائلا: " ما سبب وجود النازحين هنا؟ الخوف على أولادهم هو الذي أجبرهم على المجيء هنا والتنقل من مكان لمكان آخر. أبسط الأشياء لا يمكن فعلها هنا".

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تجربة ليلى إبراهيم لا تختلف كثيرا عن أبو جبريل. فبعد الأحداث في غزة بخمسة أيام، نزحت ليلى هي وعائلتها إلى الزوايدة شمال شرقي دير البلح.

"كانت هناك معاناة فضيعة جدًا في الحصول على الحطب للخبز"، قالت ليلى.

وهذا كان حالهم لمدة شهرين ونصف. بعدها ذهبوا إلى مخيم النصيرات، ولكن القصف والمطر كان السبب في نزوحهم إلى مكان آخر وهو منطقة المفتي في النصيرات ومن ثم دير البلح حيث قضوا أول ليلة لهم هناك في العراء بدون أي شيء.

"حاولنا أن نغطي الأطفال ولكن لم يكن لدينا ما نغطيهم به...كنا نغطيهم بأنفسنا".

بعدما نزحوا إلى رفح. وصفت ليلى الوضع قائلة: “الأرض هي فراشنا والسماء غطاؤنا. أمنيتنا أن نرجع إلى بيتنا ولو كان ركاما. سنضع خيمة هناك ولكننا سنشعر بالكرامة أكثر من هنا رغم مساعدة بعض الناس هنا.”

الوضع الإنساني

في ظل معاناة سكان قطاع غزة من نقص في الاحتياجات الإنسانية، تتواجد العديد من المنظمات الإنسانية بالقرب من معبر رفح حيث يتم إدخال شاحنات المساعدات. وتدخل المساعدات إلى قطاع غزة عبر منفذي رفح وكرم أو سالم البريين.

وحذرت منظمات إغاثية من أن هذه المساعدات لا تغطي سوى 10 بالمئة من احتياجات سكان غزة.

ومن بين المنظمات التي يتم التنسيق معها لنقل المساعدات الدولية هو الصليب الأحمر. وسألنا هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، عن الأوضاع في رفح.

قال مهنا: "هؤلاء الأهالي منفصلون تماما عن أي شبكة بنى تحتية للصرف الصحي أي إمدادات مياه صالحة للاستخدام الآدمي ويواجهون صعوبة يومية في البحث عن الغذاء، قوت اليوم، الدواء والوصول إلى الرعاية الصحية ذات الجودة في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى ذلك."

أما بالنسبة لما إذا كانت المساعدات تكفي الاحتياجات، فقال إنه لا يمكن لكافة الفاعلين في القطاع الإنساني الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الآخذة في الازدياد.

كذلك تتواجد منظمة أوكسفام الخيرية مع العديد من المؤسسات الدولية في رفح لتقديم المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة. وروت غادة الحداد، مسؤولة الإعلام والتواصل في أوكسفام، معاناة الفلسطينيين النازحين في الخيم في فصل الشتاء.

وصفت الحداد الوضع في خيام النازحين بأنه "كارثي للغاية" وقالت إن الخيام متهالكة وضعيفة.

"الخيم باردة جدا ونحن الآن في فصل الشتاء وأبرد أيام السنة. تساقطت الأمطار عدة مرات مما أدى إلى غرق هذه الخيام وممتلكات وثياب وفراش النازحين".

ومع تكدس الناس في مدينة رفح، ترتفع المخاطر لحدوث مجاعات والإصابة بالأمراض.

وأردفت قائلة: "الخيام لا تق من برد الشتاء...الكثير من الأطفال أصيبوا بالسعال والكحة وإنفلونزا الشتاء وغيرها من الأمراض المعدية نتيجة عدم وجود ملاجئ وبيوت دافئة تقيهم من برد الشتاء".

وحذرت الأمم المتحدة من حدوث كارثة إنسانية في غزة بعد نزوح أكثر من مليوني شخص. وكررت قولها إنه لا يوجد مكان آمن في القطاع. كما دعت في السابق إلى وقف إطلاق النار.

تواصلنا مع الجيش الإسرائيلي من أجل التعليق على ما ورد في هذا المقال، ولكن لم يصلنا أي رد حتى الآن.

ساعد في إعداد التقرير سعيد شحاتة