القاهرة: وصلت إلى مصر المساعدات المُخصصة للرهائن الإسرائيليين والسكان الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الأربعاء لنقلها عبر الحدود، في أعقاب اتفاق توسطت فيه قطر وفرنسا.

وقال مسؤولون أمنيون مصريون والهلال الأحمر إن طائرتين قطريتين وصلتا إلى العريش في شمال شبه جزيرة سيناء المصرية، حيث تم تفريغ الإمدادات ونقلها إلى معبر رفح الحدودي مع غزة على بعد حوالي 28 كيلومترا إلى الشرق.

وكانت إحدى الطائرتين تحمل طرودا طبية موجهة إلى 45 من الرهائن البالغ عددهم 253 الذين تقول إسرائيل إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أسرتهم خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول( أكتوبر).

قطر

وقالت قطر إن الإمدادات المخصصة للمدنيين الفلسطينيين التي وصلت يوم الأربعاء سيتم توزيعها على المناطق الأكثر تضررا في غزة في مقابل تسليم المساعدات للرهائن.

ويواجه سكان غزة مستويات عالية من الجوع والمخاطر الصحية فيما تصطف شاحنات الامدادات على الحدود وتمنع اسرائيل مرورها الا بكميات قليلة.