الدوحة: أعلن ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يوم الثلاثاء نجاح وساطة قطرية بالتعاون مع فرنسا في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يشمل "إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة... مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون الإسرائيليون في قطاع غزة".وأضاف الأنصاري أن الأدوية والمساعدات ستُرسل يوم الأربعاء من الدوحة إلى مدينة العريش في مصر تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.



