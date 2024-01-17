فرنسا: أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أن فرنسا لا تدعم الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وقال سيجورنيه أمام البرلمان اليوم الأربعاء: "اتهام الدولة العبرية بارتكاب إبادة جماعية يتجاوز عتبة أخلاقية…لا يمكن استغلال مفهوم الإبادة الجماعية لغايات سياسية".

محكمة العدل

وكانت محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي، يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الماضي، جلستي استماع علنيتين للنظر بدعوى رفعتها جنوب إفريقيا الشهر الماضي ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالت فيها إن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

وتسعى جنوب أفريقيا إلى أن تفرض محكمة العدل "إجراءات موقتة"، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات.

اتفاقية

وتملك جنوب أفريقيا حق ملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية إذ أن البلدين وقعا اتفاقية منع الإبادة.

وقال وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا الخميس أمام القضاة: إن إسرائيل "تجاوزت الخطوط" وانتهكت الاتفاقية. مؤكدا "لا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي دولة مهما كانت خطورته أن يقدم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية".

وقالت عادلة هاشم المحامية من وفد جنوب أفريقيا إنه "لا يتم الإعلان مسبقا عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة أدلة تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية تظهر من دون أدنى شك نمطا من السلوك والنوايا التي تبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة".