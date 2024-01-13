باريس: حرم رينس مضيفه موناكو من المركز الثاني ولو مؤقتاً عندما تغلب عليه 3 1 السبت في المرحلة الثامنة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وكان رينس سبّاقاً إلى التسجيل عبر لاعب وسطه المالطي تيدي توما في الدقيقة 35 من تسديدة بعيدة.

ونجح موناكو في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر قائده وهدّافه وسام بن يدر برأسية إثر تمريرة عرضية للروسي ألكسندر غولوفين (49) رافعاً رصيده إلى تسعة أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين، بفارق تسعة أهداف عن المتصدر مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي.

لكن فرحة بن يدر لم تدم سوى ست دقائق حيث أعاد لاعب الوسط الألماني اللبناني الأصل رضا خضرا التقدم للضيوف بتسجيله الهدف الثاني بمجهود فردي رائع من منتصف الملعب تخطى من خلاله المدافعين التشيلي غييرمو ماريبان وسونغوتو ماغاسا (55)، قبل أن يسجل زميله الهولندي أزور ماتوسيوا الهدف الثالث بتسديدة قوية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

معاناة موناكو

وعانى موناكو في ظل غياب 6 لاعبين عن صفوفه بسبب مشاركته في كأس الأمم الافريقية وكأس آسيا بينهم 5 في القارة السمراء (المالي محمد كامارا والسنغاليان كريبان دياتا واسماعيل جاكوبس والعاجي ويلفريد سينغو والغاني محمد ساليسو) وواحد في القارة الصفراء (الياباني تاكومي مينامينو).

كما غاب السويسري بريل إمبولو والبرازيلي كايو هنريكي والبلجيكي إيليوت ماتازو والمغربي الأصل إلياس بن الصغير بسبب الإصابة.

وهي الخسارة الخامسة لموناكو هذا الموسم والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة فتجمّد رصيده عند 33 نقطة بفارق نقطتين خلف نيس الذي يحل ضيفاً على رين لاحقاً.

وبات فريق الإمارة مهدداً بالتراجع إلى المركز الرابع في حال فوز بريست (31 نقطة) على ضيفه مونبلييه الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، صعد رينس إلى المركز الخامس مؤقتاً برصيد 29 نقطة مستغلاً تعثّر مرسيليا (28 نقطة) أمام ضيفه ستراسبورغ 1 1 الجمعة، وذلك بانتظار مباراة ليل (28 نقطة) مع ضيفه لوريان، ولنس (26) مع ضيفه سان جرمان المتصدر الأحد.

وبدوره خاض رينس مباراته في غياب ستة لاعبين بسبب البطولتين القاريتين الإفريقية والآسيوية هم المغربيان يونس عبد الحميد وأمير ريتشاردسون والعاجي عمر دياكيتيه والغيني ابراهيم دياكيتيه واليابانيان جونيا إيتو وكيتو ناكامورا.