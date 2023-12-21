باريس : احتفل المهاجم الدولي كيليان مبابي بعيد ميلاده الخامس والعشرين بأفضل طريقة ممكنة بإعادة فريقه باريس سان جرمان الى سكة الانتصارات بتسجيله ثنائية في فوزه على ضيفه متز 3 1 الأربعاء على ملعب "بارك دي برانس" في باريس في المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وأمن مبابي فوز فريقه بتسجيله الهدفين الثاني (61) والثالث (83) رافعا رصيده الى 18 هدفا في صدارة لائحة الهدافين، بعدما افتتح البرتغالي رافينيا التسجيل (49)، فيما سجل القائد ماتيو أودول الهدف الوحيد للضيوف (72).

وعوَّض سان جرمان سقوطه في فخ التعادل امام مضيفه ليل 1 1 في المرحلة الماضية وقبله مع بوروسيا دورتموند الالماني بالنتيجة ذاتها في الجولة السادسة الاخيرة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

وهو الفوز الثاني عشر لنادي العاصمة في الدوري فعزز موقعه في الصدارة برصيد 40 نقطة وأبقى على فارق النقاط الخمس أمام مطارده المباشر نيس الذي استعاد توازنه بدوره عقب خسارته امام مضيفه لوهافر 1 3، بفوزه المتأخر على ضيفه لنس وصيف بطل الموسم الماضي بثنائية للدولي النيجيري تيريم موفي (76 من ركلة جزاء و78).

وواجه باريس سان جرمان صعوبة كبيرة في الشوط الاول على الرغم من استحواذه على الكرة بنسبة 80 بالمئة ولم يخلق سوى فرصة واحدة بسبب التكتل الدفاعي الجيد للضيوف، وكانت عبر تسديدة لفيتينيا من داخل المنطقة تصدى لها حارس المرمى الجزائري ألكسندر أوكيدجا (9).

ونجح باريس سان جرمان في افتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة عرضية من الدولي الكوري الجنوبي كانغ إين لي فتابعها بيمناه من مسافة قريبة على يسار الحارس (49).

وهو الهدف الخامس لفيتينيا هذا الموسم.

وعزز مبابي تقدم سان جرمان عندما تلقى كرة من فيتينيا خارج المنطقة فسددها رائعة بيمناه ارتطمت بالعارضة وعانقت الشباك (61) رافعا رصيده الى 17 هدفا في صدارة لائحة الهدافين.

وقلص متز الفارق عبر قائده أودول بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية ارتطمت بالقائم الايسر وعانقت شباك الحارس الدولي الايطالي جانلويجي دوناروما العائد الى الملاعب بعد ايقافه لمباراتين (72).

وأعاد مبابي الفارق الى سابق عهده بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (83).

وحذا موناكو حذو نيس واستعاد توازنه عقب خسارته امام ليون 0 1 في المرحلة الماضية، بقلبه الطاولة على مضيفه تولوز 2 1.

وبكر تولوز بالتسجيل بواسطة مهاجمه الكاميروني فرانك ماغري في الدقيقة الخامسة، ورد موناكو بثنائية لقائده الدولي وسام بن يدر في الدقيقتين 26 و44 من ركلة جزاء.

وتلقى موناكو ضربة موجعة مطلع الشوط الثاني بطرد جناحه الدولي الروسي الكسندر غولوفين (51).