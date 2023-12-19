باريس: أكد المدرب الإسباني لفريق باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم لويس إنريكي الثلاثاء أن علاقته "مثالية" مع كيليان مبابي، رغم أن تصرفات المهاجم الدولي خلال المباريات الأخيرة أثارت تساؤلات حول مدى سعادته في النادي.

وردّ أنريكي على سؤال في هذا الصدد خلال مؤتمر صحافي عشية استضافة متز في المرحلة السابعة عشرة الأخيرة من دور الذهاب "كما هو الحال دائماً، علاقة مثالية".

وأضاف مازحاً "نحن لسنا زوجين ولكن على الخصوص لأنه هو الذي لا يريد (يبتسم). لا أعرف لماذا تستمرون في طرح هذا السؤال عليّ، أنا قريب جدًا من معظم لاعبي فريقي".

وتابع "لقد كنا دائمًا قريبين جدًا من كيليان. فهو يمزح ويضحك دائمًا. وأنا أحبّ الضحك أيضًا. لدينا علاقة جيدة جدًا مع بقية اللاعبين".

وبدا مبابي محبطًا عقب التعادل مع بوروسيا دورتموند الألماني 1 1 في الجولة السادسة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي في دورتموند، وكان مستاءً من زملائه بسبب تراجعهم إلى الدفاع في الدقائق الأخيرة بدلاً من المبادرة إلى الهجوم لتحقيق الفوز الذي كان سيضمن لهم صدارة المجموعة السادسة.

وظهر مبابي مرة أخرى أقل سعادة خلال التعادل مع ليل 1 1 الأحد في مباراة افتتح فيها التسجيل من ركلة جزاء، قبل أن يُدرك ليل التعادل في الوقت بدل الضائع.

وردّاً على سؤال حول مسيرة مهاجمه الذي يحتفل بعيد ميلاده الخامس والعشرين الأربعاء، قال المدرب الإسباني: "آمل أن يُحقق المزيد من النجاح هنا في باريس سان جرمان وأن نتمكن من مساعدته. إنه رائع (..) ونحن محظوظون بتواجده في صفوفنا".