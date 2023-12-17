باريس: فرمل ليل ضيفه باريس سان جرمان المتصدر وبطل الموسم الماضي عندما أرغمه على التعادل 1 1 الأحد في ختام المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان باريس سان جرمان في طريقه الى تحقيق فوزه التاسع تواليا والابتعاد سبع نقاط في الصدارة عندما تقدم بهدف مهاجمه الدولي كيليان مبابي في الدقيقة 66 من ركلة جزاء رافعا رصيده الى 16 هدفا في صدارة لائحة الهدافين، لكن ليل أدرك التعادل عبر مهاجمه البديل الدولي الكندي جوناثان دافيد في الدقيقة الرابعة قبل الاخيرة من الوقت بدل الضائع.

وعزز فريق العاصمة صدارته برصيد 37 نقطة فابتعد بفارق خمس نقاط عن مطارده المباشر نيس الذي خسر امام مضيفه لوهافر 1 3 السبت، وسبع نقاط عن موناكو الثالث الذي سقط بدوره امام ليون 0 1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وكان ليل الاخطر في الشوط الاول وكاد البوسني إيدون جيغروفا يفعلها في فرصتين في مدى دقيقة واحدة، الاولى عندما تلقى كرة داخل المنطقة فسددها قوية زاحفة بجوار القائم الايسر (14)، وفي الثانية من مجهود فردي رائع من الجهة اليسرى تلاعب على اثرها باكثر من مدافع وتوغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية بجوار القائم الايمن البعيد للحارس الاسباني أرناو تيناس (15).

وسدد وارن زاير ايمري كرة قوية من داخل المنطقة ابعدها الحارس الى ركنية (35).

وحصل سان جرمان على ركلة لوكا هرنانديز داخل المنطقة من المدافع بافودي دياكيتيه (64) فانبرى لها الاختصاصي مبابي قوية بيمناه على يمين الحارس لوكا شوفالييه (66).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة أدرك ليل التعادل عبر دافيد برأسية من مسافة قريبة مستغلا كرة مرتدة من الحارس اثر تسديدة للبديل الاخر آدم وناس.

بريست يلحق بليل

واستغل بريست تعثر ليل ولحق به الى المركز الرابع بفوزه على مضيفه نانت 2 0.

وبانتصاره الرابع في المراحل الخمس الأخيرة من دون هزيمة، رفع بريست رصيده الى 28 نقطة وهو الرصيد ذاته لليل.

من جهته، مني نانت بهزيمة ثانية توالياً في ثالث مباراة له بقيادة مدربه الجديد جوسلان غورفينيك الذي كان يواجه الأحد فريق مسقط رأسه، فتجمد رصيده عند 18 نقطة في منتصف الترتيب.

وكان مدرب بريست إريك روا "راضياً بالتسجيل في تحركات عملنا عليها خلال التمارين... ماذا بإمكاني أن أضيف؟ تهانينا للشبان وسنواصل المضي قدماً".

وفي رده على سؤال بشأن أسباب نجاح بريست، أجاب روا "نوعية فريقنا. لديهم كل شيء، الرغبة بتحقيق النتيجة (المرجوة) معاً".

في لقاء بدأ بدقيقة صمت حداداً على مشجع لنانت لقي مصرعه طعناً في أوائل الشهر الحالي على هامش المباراة ضد نيس (1 0)، لم يقدم الفريقان شيئاً يذكر في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ثم بدأ الشوط الثاني بأفضل طريقة بالنسبة لبريست، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 50 بتسديدة من مشارف المنطقة لأوغو مانييتي إثر هجمة مرتدة وتمريرة عرضية من رومان ديل كاستيو.

واستفاق نانت بعد الهدف وكان قريباً من إدراك التعادل بتسديدة من زاوية صعبة لكوينتان ميرلان لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر (53)، ثم أحبط بريست عزيمة مضيفه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 57 إثر ركلة ركنية نفذها دي كاستيو وحولها جيريمي لو دوارون برأسه، فأبعدها المدافع عن خط المرمى لتسقط أمام البنيني ستيف مونييه الذي أطلقها في الشباك.

وحاول نانت العودة الى اللقاء لكن الحارس الهولندي ماركو بيزوت تألق في وجه رأسية المصري مصطفى محمد (62) ثم كرر الأمر في وجه تسديدة النيجيري موزيس سايمون (64).

وعاند الحظ محمد وحرم نانت من العودة الى اللقاء بعدما ارتدت محاولته الرأسية من العارضة إثر عرضية من سايمون (72)، وذلك في أبرز فرص الدقائق الأخيرة التي شهدت تدخل "في أيه آر" لإلغاء هدف للمضيف في الوقت بدل الضائع.

وواصل مرسيليا صحوته بفوز رابع تواليا عندما تغلب على ضيفه كليرمون فيران بهدفين للبنمي ميكايل موريو (26) والمغربي أمين حارث (42) مقابل هدف للغابوني جيم أليفيناه (58).

وعزز مرسيليا موقعه في المركز السادس برصيد 26 نقطة بفارق الاهداف أمام لنس.

وحذا حذوه ستراسبورغ بفوز ثان تواليا عندما تغلب على مضيفه لوريان بهدفين لديلان باكوا (14) والمخضرم كيفن غاميرو (49) مقابل هدف للسنغالي بامبا ديانغ (53).

وعاد مونبلييه الى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم ومثلها تعادلات عندما تغلب على مضيفه متز بهدف وحيد سجله ماكسيم إستيف في الدقيقة التاسعة.