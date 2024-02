صنعاء: حذرت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، من أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السفينة البريطانية "روبيمار"، التي تعرضت مؤخرا لهجوم حوثي، تتجه نحو جزر حنيش اليمنية في البحر الأحمر "ما يهدد بوقوع كارثة بيئية كبرى".

ودعت الحكومة، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية، كافة الدول إلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة، مشيرة إلى أنها شكلت خلية أزمة لوضع "خطة طارئة للتعامل مع الموقف".

وذكر البيان أنه "نظرا للإمكانيات المحدودة تؤكد الحكومة على أهمية مساندة جهودها بشكل عاجل"، موضحاً أن السفينة تحمل كميات كبيرة من مادة الأمونيا والزيوت، مؤكدا ضرورة منع تسرب تلك "المواد الخطرة" في مياه البحر.

تسرب نفطي

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت أمس أن استهداف الحوثيين للسفينة، الأحد الماضي، تسبب بتسرب نفطي في البحر الأحمر بطول 18 ميلا.

On Feb. 18 between 9:30 p.m. and 10:40 p.m., Iran-backed Houthi terrorists attacked the M/V Rubymar, a Belize-flagged, UK-owned bulk carrier. The ship is anchored but slowly taking on water. The unprovoked and reckless attack by Iran-backed Houthi terrorists caused significant… pic.twitter.com/bU6j850wwG