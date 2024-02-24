بيروت: قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إن طائرات حربية تابعة له قصفت مواقع إطلاق نار وبنية تحتية تابعة لجماعة حزب الله في منطقة جبل بلاط بجنوب لبنان.

وأضاف الجيش في بيان أنه قصف أيضاً نقطة مراقبة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب، فيما أطلقت المدفعية الإسرائيلية نيرانها "للتخلص من تهديدات" بمنطقتي حانين ومروحين في جنوب الأراضي اللبنانية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم إطلاق صفارات الإنذار في بلدة أدميت بشمال إسرائيل، دون ذكر تفاصيل أخرى على الفور.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام لبنانية مساء الجمعة أن إسرائيل شنت ثلاث غارات جوية على أطراف بلدة رامية ومرتفع جبل بلاط في جنوب لبنان. وذكرت أن انفجاراً ضخماً أمكن سماعه في محيط صيدا بالجنوب اللبناني.

تصعيد حدودي

ومنذ اليوم التالي للهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، تشهد الحدود اللبنانية تصعيداً بين حزب الله وإسرائيل.

وشهد جنوب لبنان وشمال إسرائيل تصعيداً كبيراً في 14 شباط (فبراير) مع شنّ إسرائيل سلسلة غارات جوية على بلدات عدة أسفرت عن مقتل عشرة مدنيين على الأقل، إضافة إلى إصابة خمسة عناصر من حزب الله، بينهم مسؤول عسكري.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 276 شخصاً في لبنان بينهم 191 عنصراً من حزب الله و44 مدنياً. وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل عشرة جنود وستة مدنيين.