خان يونس: أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن مصر أنشأت مخيما ثانيا للنازحين من قطاع غزة في مدينة خان يونس، والذي سيحتوي على 400 خيمة ويتسع لأربعة آلاف شخص، هذا بالإضافة إلى مخيم آخر في المدينة تم إنشاؤه بالفعل يحتوي على 1000 خيمة.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن المخيم الثاني مزود بتوصيلات الكهرباء والماء، وذلك لأن مصر تعمل على إنشاء مستشفى ميداني في مدينة رفح، بعدما خرجت أغلب مستشفيات القطاع عن الخدمة، كما أشارت الصحيفة بأن مخيم آخر للنازحين سيتم إنشاه في شمال دير البلح.

ويأتي إنشاء المخيمات على خلفية مطالبة مصر والولايات المتحدة إسرائيل بضمان سلامة أكثر من مليون من سكان غزة الذين تمركزوا في رفح.

وسبق وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن مخيم خان يونس سيحتوي كمرحلة أولى على 300 خيمة ستؤوي النازحين من عائلات الطواقم الطبية والإسعاف في الهلال الأحمر، وسيتم توسيع القدرة الاستيعابية لاحقا لتصل إلى 1000 خيمة لاستيعاب مئات العائلات النازحة في جنوب القطاع.

وقالت مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ، في تصريحات سابقة لها، "نتعاون مع الهلال الأحمر المصري لإنشاء أول مخيم منظم للنازحين في خان يونس".