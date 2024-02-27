تل أبيب: قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الثلاثاء، إنهم سيصلون إلى زعيم حركة حماس في غزة يحيي السنوار حيا أو ميتا.

وعلى وقع استمرار المعارك في قطاع غزة وتأرجح المفاوضات، لا يزال مصير زعيم حماس في القطاع مجهولاً، وسط تضارب المعلومات أيضاً في هذا الإطار.

وأجاب هاغاري على سؤال إن كان الجيش الإسرائيلي يعرف مكان قائد حماس يحيى السنوار، فقال: "لا أعتقد أن السؤال هو أين (هو موجود). الهدف هو أنه سنصل اليه، حيا أو ميتا. نحن سنصل اليه، لا يهم كم سيستغرق الوقت". وتابع "هدف الحرب هو التأكد أن السابع من أكتوبر لن يتكرر مجددا، للأبد". وشدد :"سننهي العملية في رفح" وأضاف :"رفح مهمة جدا، يوجد في رفح مختطفين".

وأفاد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي واثق من أن زعيم حماس يحيى السنوار، يختبئ داخل "شبكة" من الأنفاق أسفل جنوب غزة. لكنه محاصر بدروع بشرية من الرهائن بهدف ردع عملية اعتقاله أو قتله، مما يحبط جهود إسرائيل لتفكيك المنظمة وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر.

وفي تأكيده على ضرورة القضاء على زعيم حركة حماس، وإلى أي مدى تتوقف الحرب على نجاح تلك المهمة، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في اجتماع لحزبه الليكود في وقت سابق من هذا الشهر: "سوف نقتل قيادة حماس. يجب ألا ننهي الحرب قبل ذلك الوقت".