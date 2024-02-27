تونس: قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، مساء الثلاثاء، إن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها بين شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) 2024.

وأوضح بوعسكر خلال تصريح إعلامي، على هامش الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجالس المحلية في دورتها الثانية، أنه بمجرد الإنتهاء من عملية تركيب المجالس المحلية التي لن تتعدى بداية شهر نيسان (أبريل) القادم، ستصدر هيئة الانتخابات قراراً يحدد روزنامة المواعيد بصفة دقيقة فيما يتعلق بموعد الحملة الخاصة بالانتخابات الرئاسية وقبول الترشّيحات.

ضبط شروط الترشح

كما أشار إلى أنّ الهيئة ستصدر أيضا قراراً يتعلق بتنقيح قرار عام 2014 المتعلق بضبط شروط واجراءات الترشح لانتخابات الرئاسيّة، وجعله يتلاءم مع دستور سنة 2022 مبيّنا أنّ الشروط الواردة بالفصلين 89 و90 من الدستور والورادة بقرار عام 2014 هي نفسها عدا الشروط المتعلّقة بالسنّ والجنسيّة والتمتّع بالحقوق المدنية والسياسية و"هي مسألة يمكن للهيئة أن تدرجها في قرار ترتيبي دون الحاجة إلى تنقيح القانون الانتخابي"، حسب تصريحه.

وقال بوعسكر أن الموعد والإطار القانوني "واضحان ولا إشكالية في ذلك ومن يرغب في الترشّح للانتخابات الرئاسيّة يمكنه أن ينطلق في الاستعداد لذلك".

القضايا والشكاوى

وفي خصوص الأشخاص الذين سبق لهم أن أعلنوا نيّتهم الترشّح في الانتخابات الرئاسيّة وصدرت في حقّهم بطاقات إيداع بموجب شكاوى تقدّمت بها هيئة الانتخابات، قال بوعسكر إنّ "الهيئة لم ترفع قضايا ضدّهم لمنعهم من الترشح وأنّ المحاضر والإحالات التي رفعتها تعود الى سنة 2022 أي قبل سنتين من موعد الانتخابات الرئاسيّة".