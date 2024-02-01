تونس: حكمت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة بالسجن ثلاث سنوات على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مع النفاذ العاجل بتهمة تلقي تمويل أجنبي.

وأصدر القضاء حكما مماثلاً على صهره رفيق عبد السلام بوشلاكة.

وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت الغنوشي مع أكثر من 20 شخصية سياسية عام 2023، واتُهِمَ بعضهم بالتآمر ضد أمن الدولة.



واعتبرت المعارضة أن الغنوشي، سجينا سياسيا. علمً أنه عاش خارج البلاد قبل ثورة 2011، وكان رئيسا للبرلمان منذ انتخابات 2019 حتى علّق الرئيس قيس سعيّد عمل البرلمان عام 2021.