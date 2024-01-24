كشفت هوليوود النقاب عن ترشيحات جوائز الأوسكار لهذا العام، والتي تحتفي بأفضل النجوم والأفلام في صناعة السينما خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

أفضل فيلم

رواية أمريكية

تشريح سقوط

باربي

المتبقون

قتلة زهرة القمر

مايسترو

أوبنهايمر

حيوات ماضية

أشياء مسكينة

منطقة الاهتمام

افضل ممثل

Getty Images كيليان ميرفي مرشح لجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "أوبنهايمر"

برادلي كوبر - مايسترو

كولمان دومينغو - روستين

بول جياماتي - المتبقون

كيليان ميرفي - أوبنهايمر

جيفري رايت – رواية أمريكية

أفضل ممثلة

Getty Images إيما ستون مرشحة لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "أشياء مسكينة"

أنيت بينينغ - نياد

ليلي غلادستون - قتلة زهرة القمر

ساندرا هولر - تشريح سقوط

كاري موليغان - مايسترو

إيما ستون - أشياء مسكينة

أفضل ممثلة مساعدة

إميلي بلانت - أوبنهايمر

دانييل بروكس - اللون الأرجواني

أمريكا فيريرا - باربي

جودي فوستر - نياد

دافين جوي راندولف - االمتبقون

أفضل ممثل مساعد

ستيرلنغ ك براون – رواية أمريكية

روبرت دي نيرو - قتلة زهرة القمر

روبرت داوني جونيور - أوبنهايمر

ريان غوسلينغ - باربي

مارك روفالو - أشياء مسكينة

أفضل مخرج

تشريح سقوط – جوستين ترييه

قتلة زهرة القمر - مارتن سكورسيزي

أوبنهايمر - كريستوفر نولان

أشياء مسكينة - يورغوس لانثيموس

منطقة الاهتمام - جوناثان غليزر

أفضل سيناريو مقتبس

رواية أمريكية

باربي

أوبنهايمر

أشياء مسكينة

منطقة الاهتمام

أفضل سيناريو أصلي

تشريح سقوط

المتبقون

مايسترو

مايو ديسمبر

حيوات ماضية

أفضل موسيقى تصويرية

رواية أمريكية

إنديانا جونز ومزولة القدر

قتلة زهرة القمر

أوبنهايمر

أشياء مسكينة

أفضل فيلم روائي عالمي

أنا القبطان

أيام مثالية

جمعية الثلج

صالة المعلمين

منطقة الاهتمام

أفضل فيلم تحريك طويل

الصبي ومالك الحزين

عناصر

نيمونا

أحلام الروبوت

الرجل العنكبوت: عبر عالم العنكبوت

أفضل فيلم وثائقي

AFP فيلم "بنات ألفة" للتونسية كوثر بن هنية مرشح لجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل

بوبي واين: رئيس الشعب

الذاكرة الأبدية

بنات ألفة

أن تقتل نمرا

20 يومًا في ماريوبول

أفضل أزياء

باربي

قتلة زهرة القمر

نابليون

أوبنهايمر

أشياء مسكينة

أفضل مكياج وتصفيف شعر

غولدا

مايسترو

أوبنهايمر

أشياء مسكينة

جمعية الثلج