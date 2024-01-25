إيلاف من الكويت: أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية. وتتبع جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية الكويتية عناصر الخلية وألقى القبض عليهم قبل تنفيذ العملية. وبينت مصادر إعلامية كويتية أن العناصر الثلاثة الذين تمّ الكشف تورطهم في العملية الإرهابية يحملون الجنسية التونسية. وأمرت النيابة العامة "بحبس 3 مواطنين من الجنسية التونسية 21 يومًا، وأحالتهم إلى السجن المركزي بعد اعترافهم بالانتماء إلى تنظيم داعش المحظور والتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية في الكويت".

اعتراف

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت إحباط هذه العملية وتحفظت عن ذكر التفاصيل، فيما صرّحت النائبة د.جنان بوشهري أن "إعلان وزارة الداخلية عن إحباط عملية إرهابية تستهدف دور عبادة يستوجب علينا جميعًا التمسك بالوحدة الوطنية والمحافظة على الوطن واستقراره، ومواجهة كل محاولات زرع الفتن بين المواطنين".

يُذكر أن المتهمين الثلاثة الذين ينتمون إلى الجنسية التونسية "اعترفوا بتلقيهم أوامر من تنظيم (داعش) للقيام بعمليات ضد الشيعة في الكويت، وأقروا بمراقبتهم على مدى 3 أسابيع لعدد من الحسينيات لتفيذ عمليات إرهابية فيها".

ويحمل المتهمون الثلاثة إقامات عمل في الكويت، وعُثِرَ في مقر سكنهم على أدلة مادية تثبت تورطهم وانتماءهم لتنظيم (داعش).

