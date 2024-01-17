إيلاف من الكويت: دعا أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أعضاء حكومة الكويت الجديدة إلى العمل بجدية وإخلاص في مرحلة جديدة من العطاء لخدمة الوطن.



أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

وفي كلمة له بعد أداء اليمين الدستورية، وجه أمير الكويت رئيس مجلس الوزراء والوزراء الجدد بتركيز جهودهم على محوري "الإصلاح والتطوير"، مشددًا على أهمية العمل الجاد والإشراف والرقابة والمحاسبة. كما أكد على ضرورة تحقيق التنمية دون هدر للجهود.

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وحث مشعل الأحمد الجابر الصباح أعضاء الحكومة الجدد على أداء دورهم بشكل فعّال، مع تقديم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وأكد على أهمية محاربة الفساد وترسيخ العدل والمساواة.

وأختتم أمير الكويت كلمته بدعوة الحكومة الجديدة للتعاون مع السلطة التشريعية وتحديد الأولويات ووضع خطة عمل فعّالة، مؤكداً ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والعمل على ملفات عدة مهمة، منها تعيين القياديين المؤهلين وتعزيز دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل.



رئيس مجلس الوزراء الكويتي، محمد صباح السالم الصباح

بدوره، أعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، محمد صباح السالم الصباح، عن تقديره للثقة التي منحها له أمير الكويت، مشيرا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الكويت، والتي تتطلب تحركًا فوريًا وجادًا.

وأكد محمد صباح السالم الصباح التزام حكومته العمل بجدية وكفاءة، مع التركيز على تعزيز النهج الإصلاحي وتعزيز الانفتاح الاقتصادي. وشدد على أهمية تحسين بيئة العمل الحكومية وتعزيزها بالكفاءات الوطنية المؤهلة.

وتعهد رئيس الوزراء بتنفيذ نهج جديد يركز على مكافحة الفساد، وحماية المكتسبات الوطنية، وتعزيز الهوية الاقتصادية للبلاد. كما أشار إلى أهمية إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وتحسين منظومة التعليم والخدمات الصحية، مع التركيز على الأداء المسؤول والتقييم والمحاسبة الجادة.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة التعاون الوثيق مع أعضاء مجلس الأمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتجاوز التحديات التي تواجه مسيرة العمل الوطني، وفقًا للأطر الدستورية والثوابت البرلمانية.