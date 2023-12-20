إيلاف من الكويت: أدى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية صباح اليوم الأربعاء في جلسة مجلس الأمة الخاصة عملا بالمادة (60) من الدستور الكويتي.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تلا الشيخ مشعل الصباح اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

استنادا إلى المادة (60) من الدستور الكويتي، يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين.

وكان مجلس الوزراء قد نادى في اجتماع استثنائي السبت الماضي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.<.

ويعد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الذي انتقل إلى جوار ربه السبت الماضي.