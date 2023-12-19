إيلاف من لندن: تدخل الكويت في صراع سياسي جديد بين الأقطاب الحاكمة في أسرة الصباح بعد أداء الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح اليمين الدستورية يوم الأربعاء 20 ديسمبر (كانون الأول) 2023 أمام مجلس الأمة خلفاً للأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي حكم الكويت نحو 3 سنوات.

الكويت على موعد مع اتفاق حاسم بين أقطاب أسرة الحكم على ولي العهد القادم أو قرار قاصم على أجنحة أسرة الصباح الطامحة بالحكم، وفقا لرأي محللين ومراقبين سياسيين.

ويهيمن على الحكم في الكويت جناح الأمير السابق الشيخ أحمد الجابر الصباح منذ تولي الأمير جابر الأحمد والأمير صباح الأحمد والأمير نواف الأحمد والأمير الحالي الشيخ مشعل الأحمد، وبعد استبعاد جناح عبدالله السالم منذ وفاة أمير الكويت السابق الشيخ صباح السالم في منتصف السبعينيات.

وبرزت الخلافات في أسرة الصباح الحاكمة في الكويت بصورة واضحة وملموسة بعد صدور قرار الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح بصفته وليا للعهد في 6 ديسمبر 2023 استناداً لبعض صلاحيات الأمير. ونص القرار على "وقف قرارات النقل والندب والتعيين والإعارة في جميع أجهزة الدولة لمدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد" وهي قرارات تنفيذية وتنظيمية خاصة بمجلس الوزراء ورئيسه الشيخ أحمد النواف وهو أحد أبناء الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.

ويعد القرار "التنظيمي والتنفيذي" للأمير الشيخ مشعل الأحمد الأخير في 6 ديسمبر 2023 وقبل تقلده مسند الإمارة في 17 ديسمبر 2023 وفقا لمحليين ومراقبين سياسيين، تجميدا لصلاحيات رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف، نجل الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، وحكومته وخاصة الشيخ أحمد الفهد الأحمد، وزير الدفاع، الذي انضم لحكومة الشيخ أحمد النواف بعد إقصاء وزاري لسنوات طويلة منذ عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

ويحظى الشيخ أحمد الفهد بالقبول من مختلف أجنحة أسرة الصباح ويطمح أن يكون له دور مؤثر في ترتيب ولاية العهد لصالح رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف.

ويطمح الشيخ ناصر المحمد الصباح، جناح الأحمد، في ولاية العهد، وهو رئيس الوزراء السابق الذي خرج من رئاسة الوزراء بإعفاء من أمير الكويت السابق الشيخ صباح الأحمد.

وتشهد الكويت حالة من القلق السياسي الشديد والمتابعة الشعبية والبرلمانية الحذرة للأخبار والوضع السياسي فيما تنتشر بكثافة الإشاعات والأقاويل حول اسم ولي العهد القادم.

ولا يستبعد أن يتعمق الخلاف في أسرة الصباح الحاكمة في الكويت إذا ما تقرر اختيار ولي العهد خارج اتفاق وتفاهم في الأسرة وبإجماع برلماني على القرار.

وكان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد استعان بولي العهد، الأمير الحالي الشيخ مشعل الأحمد، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية وفقا للأمر الأميري الصادر في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

الكويت أمام أما قرار حاسم في أسرة الصباح الحاكمة أو قرار قاصم للظهر السياسي.