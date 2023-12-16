أعلن مجلس الوزراء في الكويت، السبت، الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح أميراً للكويت، خلفاً للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي توفي اليوم السبت عن 86 عاماً.

وكان الشيخ مشعل قد عُيّن وليًا للعهد بتاريخ 8 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020 بتزكية من الأمير الراحل، ومبايعة مجلس الأمة.

نشأته ومهامه

ولد الشيخ مشعل يوم الجمعة 27 سبتمبر(أيلول) من العام 1940، وهو الإبن السابع لحاكم الكويت الأسبق، الشيخ أحمد الجابر الصباح، وأخ لثلاثة حكام وشيوخ سابقين هم جابر وصباح ونواف الأحمد الجابر الصباح.

بدأ تعليمه في المدرسة المباركية إحدى أقدم المدارس في الكويت، ثم استكمل دراسته في المجال الأمني الشرطي حيث تلقى تعليمه في كلية "هندن" للشرطة في بريطانيا وتخرج فيها عام 1960.

وللشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلفية أمنية عريقة حيث التحق بوزارة الداخلية بعد تخرجه في كلية هندن البريطانية للشرطة، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا للمباحث العامة، والتي تحولت في عهده إلى جهاز أمن الدولة، فاستمر برئاسة هذا الجهاز الأمني الحساس منذ العام 1967 حتى 1980.

وكان الشيخ مشعل رئيسًا فخريًا لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية خلال الفترة (1973 ــ 2017)، ورئيسًا فخريًا للجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي سنة 1979 حيث كان أحد مؤسسي الجمعية. في العام 1977، عيّنه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت آنذاك - رئيسًا لديوانية شعراء النبط.

في 13 يناير(كانون الثاني) 2004، أصدر الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت آنذاك مرسومًا أميريًا بتعيينه نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وشغل المنصب حتى توليه ولاية العهد.

في 13 أبريل(نيسان) 2004، عُيِّن بموجب المرسوم رقم (12/ 2004) الصادر نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

وفي 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2020، أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمراً أميرياً بتزكية أخيه الشيخ مشعل ولياً للعهد، فبايع مجلس الأمة الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد في اليوم التالي، وأدى القسم في اليوم ذاته أمام الأمير ومجلس الأمة. وكان الأمير الراحل قد أصدر أمرًا أميريًا بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، نظراً لظروفه الصحية.



إنجازات

كان للشيخ مشعل الأحمد الصباح بصمات واضحة في تطوير جهاز أمن الدولة، فقد حرص على النهوض به وبقدرات منتسبيه.

وشهد الحرس الوطني خلال فترة توليه منصب (نائب رئيس الحرس الوطني) مراحل من التطوير وصلت إلى تميّز هذه المؤسسة العسكرية الأمنية في القيام بواجباتها ومهامها في منظومة الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره مساندًا في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام.

وحصل ديوان نائب رئيس الحرس الوطني في عهده على (جائزة جابر للجودة) و"شهادة الآيزو".

تمكَّن الحرس الوطني في عهده من قراءة دوره الاستراتيجي عبر ثلاثة خطط استراتيجية خمسية: (2010–2015) "الأمن أساس التنمية" و (2015–2020) "الأمن أولا" و(2020–2025) "حماية وسند".

قام الحرس الوطني في عهده بتجهيز عناصر فنية ذات كفاءة وتدريب لديهم خبرة ودراية للتعامل مع الظروف الاستثنائية باستخدام تقنيات حديثة ومطورة، وقد أبرم الحرس الوطني عدة بروتوكولات تعاون مع الأجهزة الحيوية بالدولة ليقدم لها يد العون وقت الحاجة إليه.

وأثناء توليه منصب (نائب رئيس الحرس الوطني) مُنح الشيخ مشعل "وسام قائد جوقة الشرف" من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية.

وكان للحرس الوطني في عهده دورًا فعَّالاً خلال التصدي لأزمة الأمطار عام 2018، وفي مواجهة التسرب الإشعاعي في المنشآت النفطية، وفي دعم قوة الإطفاء العام في مكافحة بعض الحوادث الكبرى.

كما شارك الجهات المعنية في الدولة لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وعلى المستوى الإقليمي والدولي، عقد الحرس الوطني في عهده اتفاقيات تعاون مشترك مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وصولاً لتمثيل الحرس الوطني دولة الكويت في الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك

يُذكر أنه تزوج من الشيخة نورية صباح السالم الصباح، ومنيرة بداح المطيري، ولديه من الأولاد خمسة ذكور وهم: الشيخ أحمد (رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي)، والشيوخ طلال، فهد، جابر وعلي، وسبع إناث هن الشيخات محاسن، مكارم، مفاتن، شيخة، هلا، نوف وبيبي.