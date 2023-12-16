نعت دول الخليج والعالم العربي أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي توفي ظهر اليوم السبت عن عمر ناهز 86 عاما.

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة الصباح، وللشعب الكويتي، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ نواف الصباح، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.

وصدر عن الديوان الملكي السعودي، بيان جاء فيه: "تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - أمير دولة الكويت - رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته".

وأكد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، أن "السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار".

ومن جانبه، أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر قرارا بإعلان الحداد في الدولة وتنكيس الاعلام لمدة ثلاثة أيام بحسب ماذكرت صحيفة العرب القطرية.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نعي ببالغ الحزن والأسى أخاه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم بحسب ماذكرت صحيفة الشرق القطرية .

كما أعلنت جمهورية مصر العربية الحداد على سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، سائلة الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الصبر والسلوان.

وقال المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: ينعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.

كذلك، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم السبت، وتنكيس الأعلام داخل البلاد وفي السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج.

وأصدر ديوان الرئاسة في الإمارات بيانا قال فيه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى (..) الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (..) المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الذي انتقل إلى جوار ربه".

وفي السياق، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي مذكرة قضت باعلان الحداد الرسمي على وفاة المغفور له أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وأعلن تنكيس حداداً الاعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الاثنين الواقع فيه ١٨/١٢/٢٠٢٣ ضمناً، وتعديل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الاليمة.

من جهته، قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على حسابه في منصة "إكس": "نشاطر أشقاءنا في الكويت الأحزان بوفاة الأخ الشيخ نواف الصباح. كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته، وعرفناه صاحب نخوة وحكمة ودؤوبا في تمتين العلاقات العربية. أحر التعازي لأخي الشيخ مشعل ولأسرته الكريمة وللشعب الكويتي العزيز".

هذا وقدم رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، التعازي برحيل أمير دولة الكويت.

وقال السوداني في تغريدة على حسابه في "إكس": "نتقدم بأحرّ التعازي إلى دولة الكويت الشقيقة، حكومة وشعبا، برحيل أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

وأضاف: "نسأل الله أن يمنّ عليه بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وكلّ أبناء الشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان".

بدوره، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن خالص العزاء والمواساة لدولة الكويت، قيادة وحكومة وشعبا ولكل الأمة العربية في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، داعيا المولى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ورضوانه، وأن يلهم ذويه وكل محبيه وشعب الكويت الصبر والسلوان.

واعتبر أبو الغيط أن فقيد الأمة العربية هو رمز للإنسانية السمحاء، وقد أفنى حياته في خدمة بلده في زمن الاستقرار وفي زمن التحديات الكبرى التي عرفتها دولة الكويت، وأنه آمن بالعمل العربي المشترك كغاية لا بديل عنها وظلت الكويت في عهده أحد دعائم عمل المنظومة العربية وفي القلب منها جامعة الدول العربية.



كما، نعى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمير الكويت الراحل. وقال بيان لمكتب سوناك: "لقد شعرنا بأسف شديد لوفاة سمو أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح".

وأضاف سوناك: "لقد كان سموه صديقا كبير للمملكة المتحدة وسوف نظل نتذكر بكل تقدير ما أسداه من أعمال لتقوية علاقاتنا الثنائية، وما قام به من أجل إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط".