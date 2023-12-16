الكويت: توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح السبت عن عمر 86 عامًا، وفق ما أعلن الديوان الأميري، بعد عهد دام ثلاث سنوات وطبعته أزمات سياسية متكررة في الدولة الخليجية الغنية بالنفط.

وقال الديوان الأميري في بيان "ببالغ الحزن والأسى، ننعى الى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".

نص بيان الديوان الأميري الذى نعى فيه للشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم وفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابرالصباح pic.twitter.com/y4GKVXEfZN — كونا KUNA (@kuna_ar) December 16, 2023

وقطع التلفزيون الرسمي الكويتي في وقت مبكر السبت بث البرامج المعتاد، وبث تلاوة من القرآن.