دعت الكويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكالة الأنباء الكويتية، ذكرت اليوم الخميس، أن هذه الدعوة جاءت في الكلمة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز السعيدي، مساء أمس (الأربعاء) أمام الجمعية العامة.

غياب موقف الوكالة

وعبر السعيدي عن استغراب الكويت من عدم صدور بيان من الوكالة بخصوص تصريح وزير إسرائيلي عن إلقاء قنبلة نووية على غزة، معتبراً أن ذلك «يدل على تبني حكومته سياسة التطهير العرقي الممنهج والعقاب الجماعي المخالف للأعراف والقوانين الدولية كافة».

كان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو لمّح، في وقت سابق هذا الأسبوع، إلى احتمال إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وكان تصريح الياهو محط انتقاد داخل اسرائيل، بحيث أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تجميد عمله في الحكومة، فيما لاقى كلامه انتقادات واسعة في الدول العربية والاجنبية.

وقال لوسائل إعلام إسرائيلية حين سُئل «هل ينبغي إسقاط قنبلة نووية على غزة؟»، فأجاب: «هذا أحد الاحتمالات». وأضاف: «كنت أتمنى عودة الأسرى، لكنّ هناك أثماناً في الحرب، هذه طريقة لفحص ما يخيفهم وما الذي سيخلق الردع».