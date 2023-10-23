لندن: وصل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مع وفد رسمي إلى المملكة المتحدة تلبية لدعوة من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لحضور احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ 70 على تأسيسه.

وكان في استقباله على أرض المطار الممثل الخاص لوزارة الخارجية البريطانية السفير ديفيد ماكليود، وسفير الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدر العوضي، والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، وسفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس، والملحق العسكري للمملكة المتحدة لدى الكويت بول مولفيني، وأعضاء سفارة الكويت ورؤساء المكاتب الملحقة والفنية المعتمدة في العاصمة البريطانية لندن.

لويس

وأشارت سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس إلى ان الزيارة ستعزّز آليات العمل المشترك بين البلدين في مجالات عدة، أهمها في الأمن السيبراني والجانب الثقافي الذي يشكّل تعاونًا على المستويين الحكومي والشعبي.

وإذ أعربت عن سعادتها لحضور ولي العهد مراسم الاحتفال بمرور 70 عاما على افتتاح مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953، قالت إن المكتب لايزال يبحث عن فرص جديدة للاستثمار في المملكة المتحدة.

ولفتت إلى أن نظام "تصريح السفر الإلكتروني" المقرر العمل به في فبراير المقبل، سيتيح للمواطنين الكويتيين الاطلاع على الفرص الثقافية والتجارية والرياضية بالمملكة المتحدة في أي وقت.

العوضي

وقال سفير الكويت لدى بريطانيا بدر العوضي: بريطانيا حكومة وشعبًا تثمن عاليًا الدور المميز والمهم الذي يؤديه ولي العهد الكويتي في توثيق أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

ورأى ان هذه الزيارة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعكس واقع العلاقات الإستراتيجية التي تربط الكويت وقيادته السياسية العليا، بالمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية.

الوفد المرافق

وكان في وداع ولي العهد على أرض المطار رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون والشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله والشيخ صباح الخالد والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.



ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في حديث مع رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ويبدو الشيخ طلال الخالد والشيخ أحمد مشعل الأحمد وعيسى الكندري

هذا ويرافقه في الوفد الرسمي إلى المملكة المتحدة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وعدد من كبار مسؤولين الدولة.