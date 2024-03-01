يظهر مقطع مصور جنديًا روسيًا يستسلم للقوات الأوكرانية باتباعه تعليمات أسقطتها مسيّرة على الجبهة

إيلاف من دبي: نشرت وحدة المسيرات الأوكرانية مقطعًا مصورًا على صفحتها في موقع فايسبوك، يبدو فيه جندي روسي يجلس القرفصاء قرب مركبة مدرعة محطمة، وإلى جانبه جندي ميت.

أسقطت المسيرة الوكرانية كبسولة مقفلة، فهرب منها الجندي الروسي ظنًا منه أنها قنبلة. وحين لم تنفجر الكبسولة، التقطها وفتحها، ليجد فيه منشور كتب فيه: "إن أردت أن تعيش، اتبع المسيّرة عبر الحقل". نظر الجندي الروسي نحو المسيرة وأومأ برأسه موافقًا على الاستسلام.

وجهت المسيرة الأوكرانية الجندي الروسي المستسلم عبر ساحة مليئة بحفر القذائف إلى خندق للقوات الأوكرانية، حيث استسلم.

وجاء في التعليق المنشور مع المقطع المصور: "إنهم خائفون. يريدون أن يعيشوا. فهذا روسي آخر استسلم لمسيّرة من مسيراتنا، وهو يدرك أن هذه ليست حربه".

وختم التعليق: "سوف تستعيد أوكرانيا جميع أراضيها السليبة".