تل أبيب: قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال غاراي إن إسرائيل ساعدت الولايات المتحدة في تنسيق عملية إسقاط المساعدات الإنسانية جواً إلى غزة.

وفي بيان، قال هاغاري إن إسرائيل تعمل مع المجتمع الدولي "لتمكين دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية على سكان غزة".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قام بتنسيق إيصال المساعدات مع القيادة المركزية للولايات المتحدة والقوات الجوية الملكية الأردنية.

وقال "إننا نشجع كل الجهود، كلها للمساعدة في تخفيف معاناة المدنيين في غزة".

ولم يحدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حجم المساعدات التي تم إسقاطها بنجاح على غزة، لكنه قال إن الجيش الإسرائيلي عمل أيضًا جنبًا إلى جنب مع فرنسا والإمارات والأردن ومصر والولايات المتحدة لتمكين إيصال 21 عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية إلى شمال البلاد. غزة بشكل عام.

المساعدات الإنسانية

ويوم السبت، بدأت الولايات المتحدة إسقاط المساعدات الإنسانية جوًا على غزة، وفقًا لمسؤولين أميركيين اثنين، حيث شملت المساعدات وجبات غذائية.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن قد أعلن، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستبدأ عمليات الإنزال الجوي بعد وقت قصير من قوله إن "المساعدات المتدفقة إلى غزة ليست كافية على الإطلاق".

وكانت هذه الحزم عبارة عن وجبات تم إسقاطها على سكان غزة، ولم تشمل الماء أو الإمدادات الطبية.