إيلاف من الرياض: طالب أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ووقف الجرائم ضدّه.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري 159 لمجلس التعاون بالرياض؛ الذي انطلق الأحد لبحث عديدٍ من الملفات التي تخصُّ دول المجلس، وأبرزها ما اتفق عليه القادة في القمة 44 عام 2023.

ويعقد المجلس اجتماعات مع وزراء خارجية مصر والأردن والمغرب؛ كل على حدة؛ لبحث عديدٍ من الأمور، منها: دراسة خطة العمل المشترك مع الجانب المصري حول القضايا الشائكة.

الدولة الفلسطينية هي الحل

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: "لا حل للصراع القائم إلا بإقامة دولة فلسطينية، وأزمة غزة تسبّبت في نزاعاتٍ إقليمية خطيرة، حيث أن التصعيد في غزة امتد إلى البحر الأحمر وباب المندب، والحلول الأمنية للصراع لم تقدم للمنطقة سوى الدمار".

وقال شكري: "ما يجري في غزة مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية".

وسيتبع اجتماع دول التعاون مع الجانب المصري، اجتماعٌ آخر مع وزير الخارجية الأردني؛ لبحث قرار تأسيس علاقات استراتيجية مع المملكة الهاشمية، يليه اجتماعٌ مع وزير الخارجية المغربية لبحث العلاقات الثنائية.