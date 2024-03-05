إيلاف من دبي: برعاية نخبة من رائدات الأعمال، شهد قصر فيسكونتي التاريخي نسخة ميلانو من "المنصة الدولية للمرأة المبدعة (CPW)". نظمت الفعالية كل من أولغا بالاكليتس، المؤسسة والرئيسة التنفيذية للمنصة، وأفيل ليتان عضو مجلس الإدارة وسفيرة المنصة، ومؤسسة ورئيسة "InspiredRing"، وإيلينيا لومباردي رئيسة وعضو مجلس إدارة المنصة، وهي محامية دولية ومؤسسة شبكة "BLI".

اجتمعت القوى النسائية الثلاث لتقديم فعالية مميزة حظيت بمشاركة واسعة من رائدات الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وعكس تعاونهن المثمر التزام المنصة بأهدافها في تمكين النساء المبدعات وتبادل الخبرات والدعم.

شاركت الرئيسة التنفيذية وناشرة مجلة الجمعية البرلمانية (Parliamentary Society)، وعضو في الجمعية البرلمانية البريطانية للفنون والأزياء والرياضة، ريبيكا ريوفريو، كمتحدثة رئيسية في الفعالية. انطلاقاً من تجربتها المهنية والأكاديمية الغنية التي تمتد على مدار 23 عاماً، استعرضت ريوفريو رحلتها عبر خمس مراحل رئيسية، بدءاً بعملها الأكاديمي، مروراً بمساهمتها في قناة Art in Fusion TV، وليس انتهاء بدورها كسفيرة لشركة Grozeo وهي منصة تكنولوجية لتجارة التجزئة.



من فعالية المنصة الدولية للمرأة: ريبيكا ريوفريو تتحدث عن خيمياء الطموح: كيف تحولين التحديات إلى انتصارات برؤية نسوية ثاقبة من فعالية المنصة الدولية للمرأة: ريبيكا ريوفريو تتحدث عن خيمياء الطموح: كيف تحولين التحديات إلى انتصارات برؤية نسوية ثاقبة

ركزت ريوفريو في كلمتها بعنوان "خيمياء الطموح: تحويل التحديات إلى انتصارات برؤية نسوية ثاقبة"، على خمسة مبادئ أساسية للنجاح:

1- تقبل واحتضان الذات: تدعو ريوفريو النساء إلى احتضان الأصالة والفرادة في أسلوبهن القيادي، مؤكدة على أهمية الصفات الأنثوية التي غالباً ما يتم إهمالها مثل التعاطف والحدس والتعاون كركائز أساسية لقيادة الأعمال.

2- احتراف فن الرفض الاستراتيجي: توضح ريوفريو أهمية رسم الحدود - ليس من منطلق الرفض - وإنما كأداة استراتيجية لتحقيق التوازن وحسن توجيه المسار المهني نحو تحالفات متكاملة ومتآزرة.

3- نسج علاقات هادفة: تؤكد ريوفريو على أهمية تنمية شبكة مهنية توفر الدعم العاطفي والتوجيه، إلى جانب التقدم الوظيفي.

4- العلامة التجارية هي "أنت": تشجع ريوفريو النساء على اتباع نهج تكتيكي للتسويق الشخصي، ليس من منطلق التفاخر، بل لأهمية الدفاع عن النفس في عالم مليء بالضوضاء. وتدعو ريوفريو للإفادة من وسائل التواصل الاجتماعي كأداة معاصرة لعرض لعرض النساء مسيرتهن المهنية.

5- تبني مبدأ طائر الفينيق: تعتبر ريوفريو الفشل جزءاً من النمو والتطور، وتدعو إلى إعادة تعريفه كمهد للحكمة والحيوية المتجددة.

لم تقتصر كلمات ريوفريو على إلهام رائدات الأعمال، بل وجهت رسالتها إلى جميع النساء اللواتي يسعين إلى تحقيق التوازن بين أنوثتهن ومساعيهن المهنية. ورسمت ريوفريو بوصلة قوية قائمة على خمسة مبادئ أساسة لتجوب النساء المتاهات المعقدة للأعمال، وتحققن رحلة ناجحة تتناغم مع النزاهة والرؤية الشخصية.

يذكر أن المنصة الدولية للمرأة المبدعة (CPW) هي منصة دولية تهدف إلى تمكين النساء المبدعات من مختلف أنحاء العالم من خلال توفير فرص التواصل وتبادل الخبرات والدعم. تُنظم المنصة فعاليات دورية، وتقدم برامج تدريبية وتوجيهية للنساء.

تمثل فعالية "منصة المرأة المبدعة" بنسخة ميلانو إنجازاً علامة فارقة في مسيرة تمكين النساء، وتسهم في إلهام المزيد من رائدات الأعمال لتحقيق أحلامهن وطموحاتهن.