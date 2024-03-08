الرياض: أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف يوم الثامن من شهر آذار (مارس) كل عام، وذلك احتفاءً باليوم المخصص لكل نساء العالم.

يأتي هذا الطابع تخليداً لدور المرأة السعودية التي تعيش أفضل مراحل التمكين في ظل رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في توظيف قدراتها على الوجه الأمثل في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، لتكون المرأة شريكاً فاعلاً ومساهماً رئيسياً في البناء.

حققت المرأة السعودية الكثير من النجاحات على مختلف المستويات، داخلياً وخارجياً، بما يتناسب مع دورها الهام والمحوري في المجالات كافة.

يذكر أن الطوابع البريدية التي تصدرها مؤسسة البريد السعودي " سبل" تواكب أبرز الأحداث الوطنية ومنها المناسبات الدينية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، وكذلك أهم المناسبات الدولية، حيث تصدر الطوابع البريدية التذكارية، ليحاكي كل طابع منها حدث هام، أو لتخليد مشهد بارز في التاريخ السعودي، ما يجعلها خيار مثالي لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم، وكذلك للمؤرخين المهتمين بتدوين التاريخ.