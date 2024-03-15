واشنطن: حذر البيت الأبيض يوم الجمعة، إيران من عقد صفقة لبيع صواريخ باليستية إلى روسيا، ملوحًا بـ عواقب سريعة".

وقال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، في إفادة صحفية إن "المفاوضات بين روسيا وإيران لشراء صواريخ قريبة المدى وجارية وتحرز تقدما".

وأكد كيربي أن "روسيا وإيران ستواجهان عواقب سريعة في حال إتمام صفقة الصواريخ".

وأتت تصريحات المسؤول الأميركي تعقيبا على تحذير مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إيران، الجمعة، من نقل صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها في صراعها مع أوكرانيا مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات ضد طهران إذا فعلت ذلك.

بيان مجموعة السبع

وقال زعماء المجموعة في بيان "إذا مضت إيران في تقديم الصواريخ الباليستية أو التكنولوجيا ذات الصلة لروسيا، فنحن مستعدون للرد بسرعة وبطريقة منسقة بما في ذلك اتخاذ إجراءات جديدة ومهمة ضد إيران".

وقالت مصادر لرويترز، الشهر الماضي، إن إيران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ الباليستية (أرض-أرض) القوية، في تعميق للتعاون العسكري بين البلدين الخاضعين لعقوبات أميركية.

ولم يوضح بيان مجموعة السبع ما إذا كانت روسيا تلقت بالفعل صواريخ إيرانية، مما يشير إلى أن طهران لا تزال في مرحلة دراسة الاحتمال.

وقالت الدول في البيان: "قلقون للغاية بشأن التقارير التي تفيد بأن إيران تدرس نقل صواريخ باليستية وتكنولوجيا ذات صلة".

وأردفت المجموعة في بيانها "ندعو إيران إلى عدم القيام بذلك، لأنه سيزيد من زعزعة الاستقرار الإقليمي ويمثل تصعيدا ماديا كبيرا في دعمها للحرب الروسية في أوكرانيا"، مضيفة أن طهران زودت روسيا بالفعل بطائرات مسيرة استخدمتها ضد مدنيين.

وترأس إيطاليا حاليا مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا.

ويأتي البيان في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي أيضا اتخاذ إجراءات ضد إيران على خلفية تزويد روسيا بالأسلحة، حسبما أوردت رويترز هذا الأسبوع.