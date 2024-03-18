دبي: التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر في الدوحة حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وذكرت "وام" أنّ الوزيرين بحثا "العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة قطر وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة بما يدعم المسارات التنموية للبلدين ويحقق الرخاء والازدهار لشعبيهما".

وأكد الشيخ عبدالله خلال اللقاء "متانة العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات بدولة قطر وحرص البلدين على التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويدعم أهدافهما التنموية".

كذلك، بحثا في "تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة في قطاع غزة".

واستعرضا جهود التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والحاجة الملحة إلى تكثيف المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للشعب الفلسطيني.