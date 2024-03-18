إيلاف من لندن: قالت بريطانيا في حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الوقت قد حان لتحقيق العدالة للشعب الإيراني، ووضع حد للانتهاكات وحان وقت المساءلة.

جاء ذلك في بيان المملكة المتحدة الذي القته ريتا فرينش السفير العالمي لحقوق الإنسان ونائب الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بشأن الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بإيران.

وقالت السفيرة فرينش مخاطبة المقرر الخاص، بأنه على رغم وضوح تقريره، فإنه لا يزال وضع حقوق الإنسان في إيران مروعًا ويزداد سوءًا. وفي العام الماضي، أعدمت السلطات الإيرانية أكثر من 800 شخص.

وتتعرض النساء للاضطهاد ويتم قمع أصواتهن بالقوة. فالمساحة المدنية تتقلص، ويتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضافت: ويساورنا القلق بشكل خاص إزاء التمييز والانتهاكات ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات. وشكل الأكراد والبلوش عددا غير متناسب للغاية من الذين تم إعدامهم في عام 2023.

تمييز يومي

وقالت: ويواجه البهائيون والمسيحيون والمسلمون السنة تمييزا يوميا، سواء في الحصول على التعليم أو الوظائف أو أماكن العبادة. علاوة على ذلك، يتعرض البهائيون للاعتقال التعسفي، ويُجبرون على ترك أراضيهم ويُحرمون من حقوق الدفن.

واضات السفيرة البريطانية في بيانها: كما تعمل إيران على تصعيد حملتها للرقابة وقمع الحريات الإعلامية. نشكر المقرر الخاص على إثارة قضية استهداف (بي بي سي نيوز) الفارسية، بما في ذلك التهديدات بالقتل، والملاحقة الجنائية، ومضايقة أفراد الأسرة، والهجمات عبر الإنترنت على الصحفيات.

وفي الأخير، سألت السفيرة المقرر الخاص عن رأيه في التقارير الأخيرة التي تفيد بإدانة صحفيين من هيئة الإذاعة البريطانية غيابياً بتهمة "الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".