طولكرم: ارتفع إلى أربعة عدد قتلى العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم نور شمس في طولكرم بشمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الخميس.

وقالت الجمعية على منصة إكس "نقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني... شهيدا يبلغ من العمر 18 عامًا من مخيم نور شمس في طولكرم. وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 4 منذ اقتحام قوات الاحتلال للمخيم يوم أمس (الأربعاء)".

وقال الهلال الأحمر إن اثنين منهما قتلا بقصف من طائرة مسيَّرة واثنين بالرصاص الحي، مشيرا الى سقوط عدد من الجرحى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر طبية أن القتلى هم أحمد مروان محمد أبو علي (22 عاما) وعبد الله محمود القيسي (20 عاما) اللذان قتلا برصاص الجيش، ونضال مأمون أبو عبيد (23 عاما) وإياد نضال عزمي كانوح (19 عاما) اللذان قتلا عندما استهدفت مسيرة إسرائيلية موقعا في حارة المنشية في مخيم نور شمس.

وذكر مراسلو فرانس برس إن القوات الإسرائيلية انسحبت في الصباح، فيما قال الجيش إنه يتحقق من عدد القتلى.

وكان الجيش أعلن قرابة منتصف الليل تنفيذ عملية عسكرية في مخيم نور شمس، مؤكدا أن مسيّرة قامت خلالها باستهداف شخصين "شكلا تهديدا فوريا للقوات".

وقُتل ثمانية فلسطينيين في أقل من 24 ساعة في الضفة الغربية.

فقد قُتل ثلاثة، بينهم قيادي في حركة الجهاد الاسلامي، الاربعاء في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في جنين التي تُعد معقلاً الفصائل الفلسطينية المسلحة في شمال الضفة الغربية.

وقُتل فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم الأمعري للاجئين قرب رام الله.

تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 منذ بدء الحرب في غزة التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ووفق أرقام السلطة الفلسطينية، قُتل أكثر من 430 فلسطينيا برصاص الجنود الإسرائيليين أو المستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب اعتقل الجيش آلافًا آخرين.