واشنطن: حضر الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، في حزيران (يونيو) الماضي، إلى البيت الأبيض لتقديم تحذير إلى الرئيس الأميركي جو بايدن. حينها كانت حالة حملة إعادة انتخاب بايدن هشة، وأخبره أوباما خلال غداء خاص، أن هزيمة دونالد ترامب ستكون أصعب في عام 2024.

ونصح أوباما بأن بايدن بحاجة إلى التحرك بقوة أكبر لجعل السباق استفتاء على ترامب. بعدها غادر الرئيس السابق معتقدا أن الرئيس الحالي قد حصل على النصيحة.

ولكن على مدى الأشهر الستة التي تلت الاجتماع، رأى أوباما علامات قليلة على التحسن. وفي كانون الأول (ديسمبر)، عاد إلى البيت الأبيض بدعوة من بايدن.

وهذه المرة، كانت رسالة أوباما أكثر إلحاحا. وأعرب عن قلقه من أن حملة إعادة الانتخاب كانت متأخرة عن الجدول الزمني في بناء عملياتها الميدانية، وتضررت بسبب إصرار بايدن على الاعتماد على مجموعة معزولة من المستشارين المتجمعين في الجناح الغربي، وفقا لمصدر ديمقراطي أبلغ مجلة التايم الأميركية.

في ذلك الوقت كان ترامب يجتاح ولايات ساحة المعركة الرئيسية السبع في تشرين الثاني (نوفمبر)، ست منها فاز بايدن فيها عام 2020.

وبعد ثلاثة أشهر ومع قرب الانتخابات تظهر الأرقام أن بايدن في ورطة بالفعل. لقد انخفضت معدلات موافقته المنخفضة بقوة إلى الثلاثينيات، وهي أسوأ من أي رئيس حديث آخر يسعى إلى إعادة انتخابه. لقد تأخر أو تعادل مع ترامب في معظم الاستطلاعات وجها لوجه لعدة أشهر، ويعبر الناخبون عن مخاوفهم بشأن سياساته وقيادته وعمره وكفاءته.

وانشق الائتلاف الذي حمل بايدن إلى النصر في عام 2020؛ وتضاءلت الميزة التاريخية للديمقراطيين مع الناخبين السود واللاتينيين والأميركيين الآسيويين إلى أدنى المستويات والتي لم يسبق لها مثيل منذ حركة الحقوق المدنية.

بايدن قد يخسر

على الرغم من محاولة التمرد لترامب، و88 تهمة جنائية، لم يكن ترامب أبدا، في الثلاث حملات الرئاسية، في وضع قوي للفوز بالبيت الأبيض كما هو الآن.

وإذا أجريت الانتخابات غدا، فإن أكثر من 30 من استطلاعات الرأي والاستراتيجيين والمراقبين في الحملات الانتخابية من كلا الحزبين أبلغوا مجلة التايم أنه من المرجح أن يخسر بايدن.

وبينما يخيم ضباب الرهبة على الديمقراطيين، فإن الدائرة الداخلية لبايدن متفائلة. وهم يرون مرشحًا يتمتع باقتصاد قوي، وميزة نقدية كبيرة، وسجل من الإنجازات في مجالات البنية التحتية، وتغير المناخ، والسياسة الصناعية، وحماية المستهلك، والذي من شأنه أن يجلب المزيد من الناخبين مع تصاعد الحملة.

البلاد منقسمة بشدة

ولكن حتى لو وجدت محاولة الرئيس المتعثرة منحنى جديداً، كما يقول الحلفاء، فإن البلاد منقسمة بشدة لدرجة أن قدرته على التأثير على النتيجة في تشرين الثاني (نوفمبر) قد تكون محدودة.

ويستعد كلا الجانبين لصراع كئيب، يتسم بضعف نسبة المشاركة والتحذيرات المروعة حول المصير الذي ينتظر الأمة في حالة فوز الرجل الآخر.

وفي السر، حتى بعض المطلعين على البيت الأبيض يعترفون بأنهم خائفون.

وبشكل عام، تقلصت ميزة بايدن على ترامب بين الأميركيين غير البيض مما يقرب من 50 نقطة في عام 2020 إلى 12 نقطة، وفقا لآخر استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز.

ويقول أحد مسؤولي حملة بايدن والبيت الأبيض السابقين: "يتلخص الأمر في الناخبين الملونين، وهؤلاء الناخبون غاضبون"، ويضيف "أعتقد أنه من المحتمل جدا أن بايدن سوف يخسر".