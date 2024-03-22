موسكو: أفادت وسائل إعلام روسية، الجمعة، نقلا عن خدمات الطوارئ، بأن 40 قتيلا سقطوا بحادث إطلاق نار وقع في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" بالقرب من موسكو، فيما أصيب أكثر من 100 شخص.

وبحسب الوكالة، فتح ثلاثة على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار مما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص، وأضافت أن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث.

وأفادت قناة أر تي الناطقة بالروسية نقلا عن مصادر خاصة، أن قوات خاصة تتجهز لاقتحام المجمع بعد تحصن من وصفتهم بـ"الإرهابيين" داخل المبنى، فيما تقوم الأجهزة الأمنية بإجلاء الناس من المبنى وتأمينه قبل عملية الاقتحام.

وأعلنت روسيا فتح تحقيق في "عمل إرهابي" إثر الهجوم في ضاحية موسكو.

وقائع الحادث

وبدأ الحادث يإطلاق نار أعقبه اندلاع حريق في صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية وقنوات على تليغرام، تحدث بعضها عن سقوط قتلى وجرحى.

وحصلت الوقائع، التي لم تتضح طبيعتها حتى الآن، في "كروكوس سيتي هول"، وهي صالة حفلات تقع شمال غرب العاصمة الروسية.

وقالت أجهزة الإسعاف لوكالة تاس الرسمية إن "مجهولين أطلقوا النار في كروكوس سيتي هول. يتم إجلاء أشخاص"، نقلا عن فرانس برس.

وأشارت وكالة ريا نوفوستي نقلا عن مراسلها في المكان إلى سقوط "جرحى" بعد "إطلاق عيارات نارية من سلاح رشاش".

وقالت وكالة "ريا نوفوستي" إن "3 ملثمين كانوا يرتدون ملابس مموهة، أطلقوا النار داخل قاعة بالمجمع التجاري في العاصمة الروسية".

وذكرت تقارير إعلامية روسية أن "عدة أشخاص محاصرون في المجمع التجاري إثر الحريق الذي تسبب فيه الانفجار".