إيلاف من الرباط:أدان المغرب العملية الارهابية التي جرى تنفيذها الجمعة في روسيا.

وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن المملكة المغربية تدين “بشدة” العملية الإرهابية التي تم تنفيذها، اليوم الجمعة، في مركز "كروكس سيتي هول"التجاري بمدينة كراسنوغورسك الواقعة في ضواحي موسكو، والتي تبناها تنظيم داعش الإرهابي، وخلفت العديد من القتلى والجرحى.

وذكر البيان أن المملكة المغربية تعبر عن تضامنها مع السلطات الروسية في مواجهتها للإرهاب، مبرزا أن المملكة تقدم التعازي لعائلات الضحايا ومتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.