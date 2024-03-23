إيلاف من لندن: على هامش قمة الدفاع والسياسة الخارجية التي ختمت أعمالها في كانبيرا يوم الجمعة، وقعت المملكة المتحدة وأستراليا اتفاقية جديدة للتعاون الدفاعي والأمني.

وعلى مدار يومين من الاجتماعات والارتباطات بين وزراء الخارجية والدفاع في المملكة واستراليا، والتي تعقد سنويًا - والتي يطلق عليها اسم (أوكمين) - ناقش ديفيد اللورد ديفيد كاميرون وغرانت شابس الأولويات المشتركة والتحديات والتعاون في قضايا تشمل أوكرانيا والشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وخلال اجتماعهما، حدد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز تعاونًا أوثق بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا وتبادل المعلومات والعمل معًا للحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ مفتوحة ومستقرة.

وستسهل الاتفاقية أيضًا على القوات البريطانية العمل في دول بعضها البعض، مما يسهل النشاط الحالي مثل عملية Interflex وعمليات النشر المستقبلية بما في ذلك مجموعة Carrier Strike Group التابعة للبحرية في عام 2025، ومناورة Pitch Black لسلاح الجو الملكي هذا الصيف.

تصريحا كاميرون وشابس

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: إننا نواجه مجموعة هائلة من التحديات في عالم خطير وغير مؤكد. ولهذا السبب فإن تعزيز علاقتنا مع الأصدقاء مثل أستراليا أمر في غاية الأهمية.

واضاف: إن علاقاتنا القوية تمنحنا منصة للتقرب من بعضنا البعض دفاعًا عن قيمنا. لقد أكد لي عملنا في أستراليا من جديد أن التعاون الوثيق بين بلدينا هو أفضل وسيلة لمواجهة التهديدات العالمية.

ومن جهته، وقال وزير الدفاع غرانت شابس: إن شراكاتنا وصداقاتنا الدولية مع الدول ذات التفكير المماثل مثل أستراليا أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في عالم متزايد الخطورة والمتنازع عليه.

وأضاف: ومن خلال دعمنا المشترك لأوكرانيا، وشراكة أوكوس AUKUS وتدريبات القوات المسلحة، فإن علاقتنا تثبت قيمة التعاون في تحقيق الأمن والازدهار.

وخلال يوم من الاجتماعات حول الأولويات والتحديات المشتركة، كان التزام المملكة المتحدة وأستراليا المستمر تجاه أوكرانيا مدرجًا على جدول الأعمال، حيث تعمل القوات البريطانية والأسترالية معًا لتدريب أكثر من 35000 مجند أوكراني في المملكة المتحدة حتى الآن.

ورحب الوزير البريطاني غرانت شابس بمساهمة أستراليا البالغة 25 مليون جنيه إسترليني في الصندوق الدولي لأوكرانيا الذي تديره المملكة المتحدة والذي يسعى إلى تزويد أوكرانيا بالقدرات التي تحتاجها، والشراء مباشرة من الصناعة.

طائرات مسيرة

وأعلن عن حزمة جديدة من الطائرات بدون طيار متعددة الأغراض وقدرات

الدفاع الجوي التي سيتم تسليمها إلى أوكرانيا. أوكرانيا في الأشهر المقبلة من خلال الصندوق.

وسيتم شراء الحزمة البالغة 60 مليون جنيه إسترليني بسرعة في الأشهر المقبلة في تعزيز إضافي للقوات المسلحة الأوكرانية. سيتم إنفاق 40 مليون جنيه إسترليني على أكثر من 150 طائرة استطلاع بدون طيار.

كما سيتم إنفاق 20 مليون جنيه إسترليني أخرى على أنظمة دفاع جوي إضافية، بما في ذلك رادارات للكشف عن الصواريخ والطائرات بدون طيار القادمة التي تستهدف المدن والمواقع العسكرية في أوكرانيا، بالإضافة إلى ورش عمل متنقلة لرصد الصواريخ والطائرات بدون طيار. المساعدة بسرعة في إصلاح المعدات بالقرب من خط المواجهة.

وقبل الاجتماعات، وقع وزيرا الخارجية البريطاني والأسترالي مذكرة تفاهم لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة المحيط الهادئ، وهي منطقة تعد فيها معدلات هذه الجريمة من بين أعلى المعدلات في العالم.

